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Yeni bir Çinli markanın 2 modeli Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatları açıklandı

Çin merkezli otomobil üreticilerinden Dong Feng Motor bünyesindeki Forthing, Ulu Motor'un distribütörlüğünde T5 Evo ile M4 U-Tour modellerini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

13 Haziran 2025 | 15:31
Yeni bir Çinli markanın 2 modeli Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatları açıklandı

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, T5 Evo ile M4 U-Tour, Forthing'in Türkiye'de ilk etapta satışa sunduğu modeller oldu. Açıklamaya göre tanıtım kapsamında üç donanıma (Premium, Executive, Sport Edition) sahip T5 Evo modeli 1 milyon 990 bin liradan; iki donanımlı (Premium ve Executive) M4 U-Tour ise 2 milyon 190 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Açıklamada "Her iki modelde de 1,5 litrelik turbo beslemeli 175 HP güç ve 285 Newton-Metre (Nm) tork üreten benzinli motor seçeneği bulunuyor. Modellerin ilk teslimatlarına, ağustos sonu itibarıyla başlanacak" denildi. Marka, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini de Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.

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Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
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