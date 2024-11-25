Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan'dan elektrikli araç yorumu

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan, markanın 7 koltuklu SUV segmentindeki yeni modelleri 5008 ve tamamen elektrikli E-5008'i Türkiye'de satışa sundukları program sonrası sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaplan, markanın küreselde Avrupa'da elektrikli araçlar lideri ve global pazarlarda ise elektrikli araçların öncüsü olmayı hedeflediğini söyledi.

Global strateji çerçevesinde, 2025'in başında satıştaki tüm Peugeot modellerinin de bir elektrikli versiyonunun mutlaka satışta olacağını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Aslında bugün itibarıyla Peugeot, Avrupa'da en geniş elektrikli araç ürün gamına sahip marka olarak öne çıkıyor. 208 ve 2008 modellerimizin elektrikli versiyonlarıyla B segmentinde lider konumdayız. Bu yıl C ve D segmentlerinde 5 yeni modelin lansmanını gerçekleştirdik ve yine elektrikli hafif ticari araçlar ailemizle de hafif ticari araçlarda elektrikli kategorisinde de lider konumdayız. Şüphesiz, Türkiye'nin de dahil olduğu global ülkelerde hibrit teknolojisi bu elektrikli dönüşümünde çok önemli rol oynayacak. Hem verimlilikle hem konforuyla hem sürüş keyfiyle hibrit teknolojisinin satış performansımızı artıracağına yürekten inanıyoruz."

- "Bu yıl, pazarda 100-110 bin adet arası elektrikli araç satışı bekliyoruz"

Kaplan, 2024 için pazar beklentilerinin Türkiye'de toplamda 1 milyonun üzerinde araç satışının olduğunu anımsatarak, böyle bir pazarda yaklaşık 70 bin adede yakın satış yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Aynı Avrupa'daki gibi Türkiye'de de en geniş elektrikli araç ürün gamına sahip ana akım marka konumumda olduklarına vurgu yapan Kaplan, "Şu anda ve bu sene ülkemizdeki satışlarımızın yaklaşık yüzde 8'i elektrikli araçlardan gelecek, bunu planlıyoruz. Baktığınızda yüzde 8 belki düşük bir oran gibi geliyor ama geçtiğimiz yıl bunun yüzde 1 olduğunu düşünürsek bunun Peugeot markası için ne kadar hızlı bir ivmelenme olduğunu çok daha iyi görmek mümkün olacaktır." diye konuştu.

Kaplan, elektrikli araçlarda hızlı bir büyüme olduğunu belirterek, bunun daha da büyüyeceğini öngördüklerini aktardı.

Elektrikli araçların aldığı payın göreceli olarak henüz düşük olduğunu ama bunun daha da artacağını düşündüklerini ifade eden Kaplan, "Biz bu sene pazarda 100-110 bin adet arası elektrikli araç satışı bekliyoruz. Yani toplam pazarın yaklaşık yüzde 10'ları seviyesinde yıl tamamlanır. Geçen yıl özellikle son 4-5 ay, binek pazarı içerisinde yüzde 10'un üzerine çıkan bir pazar trendi vardı. O trendin bu yılın toplamında toplam pazarda gerçekleşeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "Pazara olumlu yönde katkıda bulunacak her şeyi biz de olumlu karşılarız"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan, kasım ayında 100 binin üzerinde bir pazar çıkmasını beklediklerini kaydederek, son çeyrekteki filo performansına değindi.

Filo ve perakende dengesini kendi içinde oturtmayı başarmış bir marka olduklarını dile getiren Kaplan, "Baktığımızda satışlarımızın yaklaşık yüzde 85'ini perakende satışlarımız, yüzde 15'ini de filo satışlarımız oluşturuyor. Tabii ki dönemselliğe göre ihtiyaçlara, müşteri taleplerine göre de değişir bu oranlar ama son 3 ay özelinde söyleyecek olursam eğer yine filodan bağımsız söyleyeyim, hızlı bir pazar var ve dediğim gibi 1 milyon ve üzerinde çıkacak demiştik zaten. Geldiğimiz noktada zaten neredeyse 1 milyona çok yaklaştık. Yine geçtiğimiz 2023'e yakın bir pazar bekliyoruz." dedi.

Kaplan, Peugeot satışlarının şu anda yaklaşık yüzde 70 civarında nakit alımla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Çinli markalara verilen sübvansiyonlara da değinen Kaplan, şöyle devam etti:

"Şimdi aslına bakarsanız Çinli markalara verilen sübvansiyonlar özelinde hem bu tarz müşteri taleplerini tetikleyecek, müşteri beklentilerini belki de yönlendirecek hem de pazara olumlu yönde katkıda bulunacak her şeyi biz de olumlu karşılarız tabii ki. Bu anlamda rekabet de çok güzel bizim için baktığımızda. Peugeot markası artık ana akım markalarla kendini üst sınıfa konumlamış bir marka. Dolayısıyla biz bu noktada fiyat rekabeti değil, aslında bizim için daha ön plana çıkan, otomobillerimizin özellikleriyle müşteri beklentilerini karşılama noktasında daha iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Hedeflerimiz de bu noktada açıkçası."

2025'e dair konuşmanın henüz erken olduğunu kaydeden Kaplan, genel bir yorum olarak Türkiye'deki pazarın artık normal şartlar altında 1 milyon bandına oturduğunu sözlerine ekledi. AA