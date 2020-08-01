Otomobil merakıyla bilinen Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo’nun yeni otomobilinin de bir Bugatti olacağı belirtiliyor.

Bu yıl formasını giydiği Juventus’la yeni bir şampiyonluk yaşayan; geniş bir otomobil koleksiyonu olan Ronaldo, dünyada 10 tane üretilecek 8.5 milyonluk paund değerinde Bugatti Centodieci aldı.

İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ronaldo’nun ihtiyaçlarına göre modifiye edilen aracın yıl sonu veya 2021’de hazır olması bekleniyor. Ronaldo’nun geçmiş yıllarda yine Bugatti, Ferrari, Mc Laren, Chevrolet, Lamborghini, Rolce Roys, BMW, Mercedes marka otomobiller aldığı biliniyor.

Bugatti Centodieci üreticisinin 110. kuruluş yılını kutlamak için tasarlandı. Ronaldo’nun daha önce sahip olduğu Bugatti Chiron’dan modellendi, ancak 20 kg daha hafif. 8 litrelik W16 motora sahip 1600 beygir gücündeki araç 100 kilometreye 2.4 saniyede çıkabiliyor. Ronaldo kısa bir süre önce 5,5 milyon poundluk bir yat aldığı haberleriyle de gündeme gelmişti.