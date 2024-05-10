Otobid platformunun hizmetlerini ve getirdiği yenilikleri paylaşmak üzere, sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş ve Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ev sahipliğinde Sait Halim Paşa yalısında bir basın toplantısı düzenlendi.

Burak Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, otomotivin Türkiye’deki en büyük ve önemli sektörlerden biri ve ekonomik aktivitenin de en güçlü sürükleyicilerinden olduğunu belirterek, "sahibinden.com olarak 2024 yılına önemli yatırımlar ve stratejik açılımlarla başladık. Araç sahiplerini oto galeriler ile şeffaf bir ortamda buluşturan online açık artırma platformumuz Otobid, bu stratejinin çok önemli bir halkasını oluşturuyor. Bizim nihai amacımız, tüm hizmetlerimizle kullanıcılarımıza kusursuz bir deneyim yaşatmak ve maksimum fayda yaratmak. Milyonlarca kullanıcımızı yeniliklerle buluşturmaya, sektörümüze bu anlamda öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Bugün itibarıyla 6 büyük şehirde 14 hizmet noktasında"

Sinan Barutçuoğlu ise Otobid’in, araç sahiplerinin araçlarını, açık artırma yoluyla Türkiye’nin her köşesindeki galerilerle buluşturduğu çevrim içi bir platform olduğunu ifade ederek, Otobid’i aracını hızla, güvenle ve baştan sona şeffaf bir süreçte zahmetsizce satmak isteyen tüm kullanıcılar için geliştirdiklerini söyledi.

Otobid’in oto galerilere de önemli avantajlar sağladığını anlatan Barutçuoğlu, Otobid olarak bugün itibarıyla 6 büyük şehirde 14 hizmet noktasıyla hizmet vermeye başladıklarını, gelecek dönemde büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine hızlı bir şekilde yayılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Araçlarının ön değerlemesi ve ekspertizi yapılıyor

Toplantıda aktarılanlara göre, Otobid, Türkiye’de bir ilk olarak bireysel araç sahiplerinin araçlarını, 81 ile yayılan binlerce oto galerinin katılabildiği online açık artırma ortamında satışa koyarak, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış süreci sunuyor. Araçlarını satmak isteyen kullanıcılar, platform üzerinden araçlarının ön değerlemesini yapıyor ve Otobid hizmet noktalarından randevu alarak detaylı bir ekspertiz sürecine giriyor. Araçların ekspertiz işlemi tamamen ücretsiz olarak Otobid eksperleri veya yakın zamanda sahibinden.com tarafından satın alınan Auto King tarafından yapılıyor.

Araç sahipleri satış sonrasında 1 gün içinde ödemelerini alabiliyor

Ekspertiz sonrasında araçlar, satıcının kabul ettiği açık artırma başlangıç fiyatı esas alınarak, Otobid platformuna kayıtlı Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce oto galerinin katılabildiği açık arttırma yöntemi ile satışa sunuluyor.

Bu süreçte tüm satış işlemleri Otobid tarafından araç sahibi adına gerçekleştiriliyor ve araç sahipleri satış sonrasında 1 gün içinde sahibinden.com güvencesi ile ödemelerini alabiliyor.

Açık arttırma ortamı aynı zamanda, aracını değerinde satmak isteyen kullanıcılar için fiyat avantajı da yaratıyor. Bu sayede araç sahipleri, araçları için en avantajlı fiyatı alabildikleri hızlı ve sorunsuz bir satış deneyimi yaşarken, oto galeriler de sahibinden.com uzmanlığı ve güvencesinde araç satın alma imkânına sahip oluyor.