Yenilenen yüzü ve teknolojisiyle yeni Volkswagen Caddy Türkiye’de satışa sunuldu: İşte güncel fiyatları ve özellikleri

Yeni Caddy'deki en kapsamlı yeniliklerden biri iç mekanda dikkat çekiyor. Yeniden düzenlenen ön konsolun merkezinde, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 12,9 inçlik Ready to Discover multimedya sistemi yer alıyor. Bağımsız ekran tasarımı ve kişiselleştirilebilen kullanıcı arayüzü, sık kullanılan fonksiyonlara erişimi kolaylaştırıyor. Multimedya ekranının altında konumlandırılan aydınlatmalı dokunmatik sıcaklık ayarları da yenilenen kokpit tasarımını tamamlıyor.

Tüm versiyonlarda standart hale gelen 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli, sürüş bilgilerinin sürücünün tercihlerine göre düzenlenebilen dijital bir ekrandan takip edilmesini sağlıyor. MagSafe özelliğine sahip, 25 Watt'a kadar şarj gücü sunan kablosuz telefon şarj ünitesi ve kablosuz App-Connect özelliği de günlük kullanımda bağlantı ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Yeni Caddy, dijital teknolojilerini günlük kullanımı kolaylaştıran konfor ve sürüş destek sistemleriyle tamamlıyor. Kombi versiyonlarında sunulan manevra desteği ve dönüş sırasında karşıdan gelen araçlar için frenleme fonksiyonu sürücüyü farklı trafik koşullarında desteklerken; Voice Enhancer sistemi ile sürücünün kabin içindeki sesi artırılarak, sesin arka yolculara daha rahat ulaşması sağlanıyor.

Yeni Caddy’nin tüm versiyonlarında bulunan uzun far asistanı, 230 V priz ve USB-C bağlantısı gibi donanımlar ise yolculuklarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Veri alışverişi de yapabilen USB-C bağlantısının gücü 60 Watt’a yükseltilerek laptop ve tablet gibi cihazlara şarj imkanı sağlıyor.