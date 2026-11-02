Yenilenen yüzü ve teknolojisiyle yeni Volkswagen Caddy Türkiye’de satışa sunuldu: İşte güncel fiyatları ve özellikleri

Volkswagen Ticari Araç, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de dayanıklılığı, fonksiyonelliği ve çok yönlülüğüyle hafif ticari araç pazarının önemli modelleri arasında yer alan Caddy'nin beşinci neslinin yenilenen versiyonunu satışa sundu.
Tasarım, teknoloji, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirilen Yeni Caddy, hem profesyonel kullanıcıların hem de ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayan çok yönlü yapısını daha ileri taşıyor. Yenilenen ön tasarımı ve yeni gövde renkleriyle modern bir görünüme kavuşan model, özellikle iç mekanda gerçekleştirilen kapsamlı dijital dönüşüm ve güncellenen standart donanımlarıyla öne çıkıyor.
1 İlk kez 2021 yılında Türkiye pazarına sunuldu
İlk kez 2021 yılında Türkiye pazarına sunulan beşinci nesil Caddy, bugüne kadar dünya genelinde 500 bin adedin, Türkiye'de ise 50 bin adedin üzerinde satış adedine ulaştı. 2025 yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 110 bini aşkın teslimatla Volkswagen Ticari Araç'ın en çok satılan modeli olan Caddy, yenilenen versiyonuyla bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
Eylül ayında Hannover'de düzenlenen IAA Transportation 2026'da ilk kez sergilenen Yeni Caddy, Türkiye'de Impression, Style, Cargo ve Cargo Maxi olmak üzere dört farklı versiyonla sunuluyor. Tüm versiyonlarda 122 PS güç üreten 2.0 TDI dizel motor ve DSG otomatik şanzıman kombinasyonu yer alıyor.
2 Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarında yerini aldı
Yeni Caddy’nin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan 12,9 inçlik Ready to Discover multimedya sistemi, 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli ve MagSafe özellikli kablosuz şarj ünitesiyle (25 Watt) kullanıcı deneyimini geliştiriyor.
Yeni Caddy’nin Panel Van versiyonu Cargo 1.765.000 TL'den; Kombi versiyonları ise 2.100.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarında yerini aldı.
3 Yenilenen tasarımıyla daha modern ve dinamik
Yeni Caddy'nin dış tasarımında gerçekleştirilen güncellemelerin merkezinde yeniden tasarlanan ön tampon yer alıyor. Caddy'nin karakteristik çizgilerini koruyan yeni ön tasarım, modele daha modern ve dinamik bir görünüm kazandırırken, tamponun sağ ve sol bölümlerine entegre edilen radar sensörleri gelişmiş sürüş destek sistemlerinin teknik altyapısını oluşturuyor.
Yenilenen tasarım, Açık Kahverengi, Gün Batımı Kırmızısı, Grenadilla Siyahı ve Okaliptüs Yeşili olmak üzere dört yeni gövde rengi seçeneğiyle tamamlanıyor. Modelin farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden gövde yapısı, sürgülü yan kapıları ve geniş iç mekanı ise Caddy'nin işlevsel karakterini koruyor.
4 İç mekanda dijital dönüşüm ve gelişmiş sürüş destek teknolojileri
Yeni Caddy'deki en kapsamlı yeniliklerden biri iç mekanda dikkat çekiyor. Yeniden düzenlenen ön konsolun merkezinde, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 12,9 inçlik Ready to Discover multimedya sistemi yer alıyor. Bağımsız ekran tasarımı ve kişiselleştirilebilen kullanıcı arayüzü, sık kullanılan fonksiyonlara erişimi kolaylaştırıyor. Multimedya ekranının altında konumlandırılan aydınlatmalı dokunmatik sıcaklık ayarları da yenilenen kokpit tasarımını tamamlıyor.
Tüm versiyonlarda standart hale gelen 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli, sürüş bilgilerinin sürücünün tercihlerine göre düzenlenebilen dijital bir ekrandan takip edilmesini sağlıyor. MagSafe özelliğine sahip, 25 Watt'a kadar şarj gücü sunan kablosuz telefon şarj ünitesi ve kablosuz App-Connect özelliği de günlük kullanımda bağlantı ve kullanım kolaylığı sunuyor.
Yeni Caddy, dijital teknolojilerini günlük kullanımı kolaylaştıran konfor ve sürüş destek sistemleriyle tamamlıyor. Kombi versiyonlarında sunulan manevra desteği ve dönüş sırasında karşıdan gelen araçlar için frenleme fonksiyonu sürücüyü farklı trafik koşullarında desteklerken; Voice Enhancer sistemi ile sürücünün kabin içindeki sesi artırılarak, sesin arka yolculara daha rahat ulaşması sağlanıyor.
Yeni Caddy’nin tüm versiyonlarında bulunan uzun far asistanı, 230 V priz ve USB-C bağlantısı gibi donanımlar ise yolculuklarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Veri alışverişi de yapabilen USB-C bağlantısının gücü 60 Watt’a yükseltilerek laptop ve tablet gibi cihazlara şarj imkanı sağlıyor.
5 Farklı ihtiyaçlara yönelik dört versiyon
Yeni Caddy, Türkiye'de bireysel ve profesyonel kullanıcıların farklı beklentilerine yönelik Impression, Style, Cargo ve Cargo Maxi versiyonlarıyla satışa sunuluyor.
Yeni Caddy Impression, önceki Life donanım seviyesinin yerini alırken zenginleştirilen konfor ve teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor. Elektrik destekli bagaj kapağı, sağ ve sol vakumlu sürgülü kapılar, uzun far asistanı ve Voice Enhancer kabin içi ses artırma sistemi, günlük kullanım kolaylığını artırıyor. Manevra desteği ve dönüş sırasında karşıdan gelen araçlar için frenleme fonksiyonu da sürüş destek sistemlerini tamamlıyor.
Yeni Caddy Style, daha kapsamlı konfor ve ergonomi donanımlarıyla model ailesinin üst donanım seviyesini oluşturuyor. AGR sertifikalı ergoComfort sürücü ve ön yolcu koltukları; dört yönlü elektrikli bel desteği, koltuk derinliği ve eğim ayarları ile uzun yolculuklarda konforu destekliyor. SAFELOCK özellikli anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, krom iç mekan detayları ve Colombo 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar da Style versiyonunun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Yeni Caddy Cargo ve Cargo Maxi ise ticari işletmelerin ve filo kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik işlevsel çözümler sunuyor. Cargo Maxi, uzun dingil mesafeli gövdesiyle daha fazla yükleme alanı sağlarken, her iki versiyonda sunulan geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, anahtarsız çalıştırma sistemi ve uzun far asistanı günlük operasyonları kolaylaştırıyor. Alerjen filtreli çift bölgeli Air Care Climatronic klima sistemi, bel destekli ön koltuklar ve 230 V priz de profesyonel kullanıcıların konforunu artırıyor.
6 Yaklaşık yarım asırlık deneyim, güçlü üretim altyapısı
İlk nesli yaklaşık yarım asır önce yollara çıkan Volkswagen Caddy, zaman içerisinde farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayan çok yönlü bir model ailesine dönüştü. 2003 yılından bu yana Polonya'daki Poznań fabrikasında üretilen Caddy'nin bu tesisteki toplam üretimi yaklaşık 2,9 milyon adede ulaştı.