ARA
Bist 100
4959,88
0,81%
Bist 100
Dolar/TL
19,2581
0,0672%
Dolar/TL
Euro/TL
20,9911
0,0019%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,09
-0,061%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1249,59
-0,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sahte siteyle Togg dolandırıcılığına 3 tutuklama

Togg aracını satın almak isteyenleri sahte internet sitesi aracılığıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

06 Nisan 2023 | 10:30
0
Sahte siteyle Togg dolandırıcılığına 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u almak için kayıt olduğu internet sitesinden bir banka hesabına 60 bin lira yatıran E.E, dolandırıldığını anlayınca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para gönderdiği hesabın sahibinin Y.Ç. olduğunu belirledi.

Polis, parayı çekmek için bankaya giden Y.Ç. ve O.T. ile zanlıları yönlendirdiği öne sürülen E.M'yi Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli hesap sahiplerinden S.K. de İstanbul'da gözaltına alındı.

Zanlıların banka hesaplarındaki incelemede farklı illerden 21 kişinin toplam 1 milyon 316 bin 500 lira gönderdiği tespit edildi, mağduriyetin önlenmesi için hesaplara bloke konuldu.

Mersin'e getirilen Y.Ç, O.T. ve E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İstanbul'da adliyeye götürülen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1249,59 -0,06%
  • ALTIN ONS 2018,2 -0,13%
  • BIST 100 4959,88 0,81%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2581 0,0672%
  • EURO/TURK LIRASI 20,9911 0,0019%
  • EURO/USD 1,09 -0,061%
  • INGILIZ STERLINI 1,24666 0,02848%
  • JAPON YENI 131,375 0,043%
  • KANADA DOLARI 1,348 0,16682%
  • RUS RUBLESI 80,464 0,3292%
Günün En Çok Okunanları
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Depremden etkilenen iller için yeni karar
Depremden etkilenen iller için yeni karar
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Emeklilik reformu krizi: Hükümetle sendikaların görüşmesinden sonuç çıkmadı
GERİ
İLERİ
İşte dünyanın en zengin 25 insanı: Milyarderlerin sayısı da serveti de azaldı
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Depremden etkilenen iller için yeni karar
Sadece 20 gün yaşayabiliyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Depremden etkilenen iller için yeni karar
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL