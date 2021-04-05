Kısıtlamaların gevşetilmesi ve dövizde yaşanan hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatlarının yükseleceği beklentisi pazarı hareketlendirdi. Otomobil satışları mart ayında rekor kırdı. Otomobil satışları yüzde 91.4 ve hafif ticari araç satışları ise yüzde 98.3 oranında arttı. Uzmanlara göre nisanda satışlar aşağı fiyatlar ise yukarı seyredecek. Nisan ayı fiyatlarını açıklayan bazı markaların döviz kurlarındaki değişimden kaynaklı bazı modellerde yüzde 8 – 11 aralığında artış yaşandığı gözlemlendi.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) rakamlarına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 oranında büyüdü. Buna göre, mart ayında toplam 96 bin 428 adet araç satıldı. Bunun 76 bin 357’si otomobil ve 20 bin 71’i ise hafif ticari araç oldu.

arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk’e göre kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi bir yandan tüketicide hareketlilik yaratırken diğer yandan yavaş yavaş bahar döneminin geliyor olması ikinci eldeki talebin az da olsa artışına sebep oldu. Son iki haftada dövizde yaşanan hareketlilik nedeniyle başta sıfır araç olmak üzere otomobil fiyatlarının yeniden artabileceği beklentisi pazarı hareketlendirdi.

Ocak ve şubat aylarında hem Türkiye’de üretilen hem de ithal edilen sıfır araç sayılarının düştüğünü belirten Çetintürk, “Buna karşılık son açıklanan verilere göre mart ayında bir önceki yıla göre talep yüzde 91 oranında artmış durumda. Sıfır araç arzının daralması, önümüzdeki aylarda fiyatların artacağını işaret ediyor zira şu sıralar bazı modellerin bayilerde tükendiğini biliyoruz” diyor.

NİSAN FİYATLARI YÜZDE 10 ZAMLI

Otomobil markaları nisan ayı fiyatlarını açıklamaya başladığını söyleyen arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, bazı marka ve modellerde yüzde 8 – 11 aralığında artış olduğunu söylüyor.

Çetintürk, “Bunun büyük ihtimalle döviz kurlarındaki değişimden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı modellerde bu oranın üstünde artışlar da görülebilir zira araçların baz fiyatı yükseldiği için bir üst vergi dilimine girmeleri ve bu nedenle fiyatlarının artması söz konusu olabiliyor. Bundan önceki süreçte firmaların elindeki stoklar ve yaptıkları yeni yıl kampanyaları nedeni ile fiyatlarda durgun bir seyir gözlemledik” diyor.

Mayıs ayındaki fiyat değişimini ise kur seviyeleri, çip tedariği ile ilgili sorunun gidişatı ve pandeminin seyri belirleyecek.