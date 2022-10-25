Sıfır otomobil fiyatlarında son 2 ayda yüzde 1,2 artış yaşandı. Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobil fiyatlarının yüksek vergiler nedeniyle hala çok yüksek olduğuna işaret eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre ÖTV’de matrah güncellemesi zorunlu hale geldi. Cardata’nın listesine göre sıfır otomobil piyasasında en düşük aracın fiyatı 402 bin TL’den başlıyor. (Not: Cardata verilerine göre 400 bin TL altı 4 araç var ancak araç bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyor, firmalar listelerinde gösteriyor) Otomotiv veri analiz firması Cardata, 500 bin TL altı 34 otomobil modeli ve güncel fiyatlarını ekonomist.com.tr için sıraladı. İşte detaylar…

Otomotiv veri analiz firması Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 0 km otomobilde son 2 ayda yaşanan fiyat değişimlerini değerlendirerek, “Türkiye pazarında şu an güncel olarak satılan 874 adet binek otomobilin fiyat ortalaması 1.820.000 TL. Geçen ay bu değer ortalama 1.799.000 TL idi. Son 1 ayda sadece %1,2’lik bir artış söz konusu.

Görüldüğü üzere dövizdeki son birkaç aydaki bu stabil durum nedeniyle otomobil fiyatları da çok artmadı. Esasında bu durum Türk otomotiv sektörünün ne kadar dövize endeksli fiyat duyarlılığına sahip olduğunun önemli bir göstergesi.” dedi.

Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobilden alınan vergilerin çok yüksek olması nedeniyle 0 km otomobil fiyatlarının hâlâ çok yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın, ÖTV’de bir matrah güncellemesinin artık zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Yalçın, “ÖTV yapılabilecek olası bir matrah güncellemesi ve markaların yılın son 3 ayında yapacağı satış kampanyaları bu son 3 ayda 0 km otomobil satın almak isteyenlere önemli fırsatlar sunabilir.” dedi.

Cardata’nın Ekonomist.com.tr için hazırladığı 500 bin TL altı 34 otomobil modeli ve güncel fiyatları ise şöyle…

Marka – Model – Tip – Donanım Tipi – Beygir Gücü (PS) – Yakıt Tipi – Vites Tipi – 0 km Fiyat (TL)