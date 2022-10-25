Sıfır otomobil fiyatlarında son 2 ayda yüzde 1,2 artış yaşandı. Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobil fiyatlarının yüksek vergiler nedeniyle hala çok yüksek olduğuna işaret eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre ÖTV’de matrah güncellemesi zorunlu hale geldi. Cardata’nın listesine göre sıfır otomobil piyasasında en düşük aracın fiyatı 402 bin TL’den başlıyor. (Not: Cardata verilerine göre 400 bin TL altı 4 araç var ancak araç bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyor, firmalar listelerinde gösteriyor) Otomotiv veri analiz firması Cardata, 500 bin TL altı 34 otomobil modeli ve güncel fiyatlarını ekonomist.com.tr için sıraladı. İşte detaylar…
Otomotiv veri analiz firması Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 0 km otomobilde son 2 ayda yaşanan fiyat değişimlerini değerlendirerek, “Türkiye pazarında şu an güncel olarak satılan 874 adet binek otomobilin fiyat ortalaması 1.820.000 TL. Geçen ay bu değer ortalama 1.799.000 TL idi. Son 1 ayda sadece %1,2’lik bir artış söz konusu.
Görüldüğü üzere dövizdeki son birkaç aydaki bu stabil durum nedeniyle otomobil fiyatları da çok artmadı. Esasında bu durum Türk otomotiv sektörünün ne kadar dövize endeksli fiyat duyarlılığına sahip olduğunun önemli bir göstergesi.” dedi.
Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobilden alınan vergilerin çok yüksek olması nedeniyle 0 km otomobil fiyatlarının hâlâ çok yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın, ÖTV’de bir matrah güncellemesinin artık zorunlu hale geldiğini kaydetti.
Yalçın, “ÖTV yapılabilecek olası bir matrah güncellemesi ve markaların yılın son 3 ayında yapacağı satış kampanyaları bu son 3 ayda 0 km otomobil satın almak isteyenlere önemli fırsatlar sunabilir.” dedi.
Cardata’nın Ekonomist.com.tr için hazırladığı 500 bin TL altı 34 otomobil modeli ve güncel fiyatları ise şöyle…
Marka – Model – Tip – Donanım Tipi – Beygir Gücü (PS) – Yakıt Tipi – Vites Tipi – 0 km Fiyat (TL)
HYUNDAI i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Benzin Yarı Otomatik FİYAT : 402 bin 500 TL
RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Benzin Manuel FİYAT: 403 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire Easy Plus 95 Benzin Manuel FİYAT: 403 bin 400 TL
RENAULT Clio 1.0 SCe Joy 65 Benzin Manuel FİYAT: 430 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire Street 95 Benzin Manuel FİYAT: 436 bin 900 TL
HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Benzin Manuel FİYAT: 437 bin TL
KIA Picanto 1.0 MPI Feel 67 Benzin Otomatik FİYAT: 443 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel FİYAT: 446 bin 900 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Street 95 Benzin Manuel FİYAT: 449 bin 900 TL
FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid City 70 Elektrik/Benzin Manuel FİYAT: 449 bin 900 TL
KIA Picanto 1.0 MPI Live 67 Benzin Otomatik FİYAT: 450 bin TL
SEAT Ibiza 1.0 Evo Start&Stop Style 80 Benzin Manuel FİYAT: 450 bin TL
DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Comfort 90 Benzin Manuel FİYAT: 458 bin TL
KIA Picanto 1.0 MPI Cool 67 Benzin Otomatik FİYAT: 460 bin TL
KIA Picanto 1.2 MPI Feel 84 Benzin Otomatik FİYAT: 460 bin TL
FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid Urban 70 Elektrik/Benzin Manuel FİYAT: 460 bin 900 TL
CITROEN C3 1.2 PureTech Feel 83 Benzin Manuel FİYAT: 461 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel FİYAT: 462 bin 900 TL
KIA Rio 1.2 DPI Cool 84 Benzin Manuel FİYAT: 466 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire Street Plus 95 Benzin Manuel FİYAT: 467 bin 400 TL
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