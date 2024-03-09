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Şubatta en fazla satılan otomobil markaları: Zirvenin ilk 3'ü değişti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Citroen olarak sıralandı.

09 Mart 2024 | 11:19
Son Güncellenme: 09 Mart 2024 | 12:09
Şubatta en fazla satılan otomobil markaları: Zirvenin ilk 3'ü değişti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti.

Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti.

Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Otomobil satışları ele alındığında şubat ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 468 ile Renault oldu. Onu 7 bin 468 satışla Fiat, 5 bin 664 satışla Citroen izledi.

Toyota, 5 bin 565 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 5 bin 6 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart ve Seres hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları şubat ayı için 1201 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 75'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda şubatta 209 DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 6 bin 92 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 5 bin 194 satışla Ford, 2 bin 542 satışla Volkswagen izledi. Citroen, 2 bin 66 satışla dördüncü, Peugeot 1809 satışla beşinci oldu.

Şubat ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
          
ALFA ROMEO 106106  00106106
ASTON MARTIN 22  0022
AUDI 1.5601.560  001.5601.560
BENTLEY 22  0022
BMW 1.4701.470  001.4701.470
BYD 220220  00220220
CHERY 5.0065.006  005.0065.006
CITROEN 5.6645.664 2.0662.06607.7307.730
CUPRA 636636  00636636
DACIA 3.9383.938  003.9383.938
DFSK 1616 181803434
DS 209209  00209209
FERRARI 11  0011
FIAT7.396727.4684.0192.0736.09211.4152.14513.560
FORD131.9381.9513.7161.4785.1943.7293.4167.145
HONDA 2.1302.130  002.1302.130
HONGQI 11  0011
HYUNDAI2.9991.3694.368 3853852.9991.7544.753
ISUZU  08614423086144230
IVECO  0 2752750275275
JAGUAR 1313  001313
JEEP 377377  00377377
KARSAN  04 4404
KG MOBILITY – SSANGYONG 1.1011.101 17917901.2801.280
KIA 1.3781.378 18518501.5631.563
LAMBORGHINI 33  0033
LAND ROVER 205205 000205205
LEAPMOTOR 1717  001717
LEXUS 3333  003333
MASERATI 2323  002323
MAXUS  0 202002020
MERCEDES-BENZ 2.1352.135 95095003.0853.085
MG 1.7451.745  001.7451.745
MINI 154154  00154154
MITSUBISHI 55 00055
NETA 2424  002424
NISSAN 1.6701.670  001.6701.670
OPEL 4.9194.919 1.4071.40706.3266.326
PEUGEOT 4.3334.333 1.8091.80906.1426.142
PORSCHE 9393  009393
RENAULT9.7321.73611.468 1.4351.4359.7323.17112.903
SEAT 769769  00769769
SERES 00  0000
SKODA 4.0654.065  004.0654.065
SKYWELL 2525  002525
SMART  0  0000
SUBARU 2323  002323
SUZUKI 525525  00525525
TESLA 7575  007575
TOGG1.201 1.201  01.20101.201
TOYOTA4.9276385.565 9229224.9271.5606.487
VOLKSWAGEN 4.1884.188 2.5422.54206.7306.730
VOLVO 1.3971.397  001.3971.397
          
TOPLAM:26.26856.00982.2777.82515.88823.71334.09371.897105.990
* Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.   

 

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