Suzuki, Marketing Türkiye’nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde bu sene de “Yılın En İtibarlı Motosiklet Markası” seçilerek, üç yıl üst üste bu ödülün sahibi oldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Suzuki Motosiklet Marka Direktörü Emre Acar, “Tüm marka stratejimizi, Suzuki’nin 70 yıla yaklaşan motosiklet tarihinden ilham alarak şekillendiriyoruz. 2021 yılında sokaklara geri dönen efsane Hayabusa, Suzuki’nin imajını daha da güçlendirdi. Japon teknolojisini motosiklet dünyasına katan Suzuki, motosiklet tutkunları ile güçlü bağlar kurmamızı ve sadakati yüksek bir müşteri portföyü oluşturmamızı sağlıyor. Pandemi döneminde yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın, özellikle bireysel mobiliteye olan eğilim sebebiyle motosiklet pazarında yaşanan olumlu artışta Suzuki’yi motosiklet severlerle buluşturduğumuz için mutluyuz. Bu ödülü almamıza katkısı geçen tüm ekip arkadaşlarıma, değerli ajanslarımıza ve Marketing Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Halk oylaması sonucunda üç yıldır üst üste layık görüldüğümüz bu ödül, bizim için çok kıymetli. Başarılarımıza yenilerini eklemeye ve sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.