Tesla’dan 3. çeyrekte karışık tablo: Kar düşerken nakit akışı rekor kırdı! SpaceX birleşmesi gündemde mi?

Tesla, 2026'nın Temmuz-Eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

AP News'de yer alan habere göre; elektrikli araç üreticisi Tesla üçüncü çeyrek net karını geçen yılın aynı dönemine göre %44 düşüşle 787 milyon dolar olarak açıkladı. Gelir ise neredeyse sabit kalarak 28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve analistlerin tahminlerinin biraz gerisinde kaldı.

Çeyreğin öne çıkan noktalarından biri, Tesla'nın işleyişini sürdürmek için gereken yatırımlar düşüldükten sonra elde edilen nakit ölçütü olan 1,5 milyar dolarlık serbest nakit akışı oldu. Büyük yapay zeka harcamaları göz önüne alındığında analistler, Tesla'nın nakit üretmek yerine nakit tükettiğini bildirmesini bekliyordu.

Morningstar analisti Seth Goldstein, nakit artışını çeyreğin en büyük sürprizi olarak nitelendirerek, "Tesla, yapay zeka odaklı büyümesini öz kaynaklarıyla finanse edebilmek için uzun vadeli projeleri erteleyerek sermaye açısından daha verimli bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor" dedi.

Olası birleşme gündemde

SpaceX’in Salı günü kazanç raporunu açıklamasının ardından düzenlenen telekonferansta Musk, Tesla ile uzun süredir konuşulan birleşmenin gündemde olabileceğini söyledi. Musk, olası bir birleşmeyi görüşmek üzere her iki şirkette de özel komiteler kurulduğunu belirtirken, önlerinde hâlâ birçok engel olduğu konusunda uyardı.

Şirket ayrıca çeyreklik sermaye harcamalarını ikiye katlayarak 4,7 milyar dolara çıkardığını bildirdi; ancak analistler çok daha büyük bir artış bekliyordu. Bu eksiklik, önümüzdeki aylarda büyümenin yatırımcıların beklediği kadar hızlı olmayabileceği sorularını beraberinde getirdi. Tesla, telekonferansta 2026 yılının tamamı için sermaye harcaması tahminini 25 milyar dolardan 20 milyar dolara indirdiğini açıklayarak bu endişeleri artırdı.

Olumlu tarafta ise Tesla, araçlarının önemli bir satış özelliği olan ve Tesla sahiplerinin ayrıca ödeme yaptığı sürücü destek yazılımına yüksek talep olduğunu, Kuzey Amerika’da satılan araçların %75’inin bu hizmete abonelik içerdiğini bildirdi.

Eylül ayıyla biten üç aylık dönemde Tesla, her 1 dolarlık araç satışından 18,1 sent kazandığını belirterek geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 sentlik bir artış kaydetti.

Tesla daha önce, son çeyrekte önceki üç aya kıyasla bir artış göstererek yaklaşık 490 bin araç sattığını duyurmuştu. Bu artış, Musk’ın Başkan Donald Trump’a ve Avrupa’daki sağcı siyasetçilere verdiği destek nedeniyle yaşanan tepkilerin ardından bir yıldan fazla süren sert bir düşüşün ardından geldi.