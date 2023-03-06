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Tesla, ABD'de fiyatlarında bir kez daha indirime gitti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında indirime gitti.

06 Mart 2023 | 17:54
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Tesla, ABD'de fiyatlarında bir kez daha indirime gitti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında indirime gitti.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model S ve Model X fiyatlarında yüzde 4 ila yüzde 9 arasında indirim yaptı.

Model S'in fiyatı yüzde 5 azalışla 89 bin 990 dolara düşürülürken, Model S Plaid fiyatı yüzde 4 azalışla 109 bin 990 dolara indirildi.

Model X'in fiyatı da yüzde 9 azalışla 99 bin 990 dolara çekilirken, Model X Plaid fiyatı yüzde 8 azalışla 109 bin 990 dolara düşürüldü.

Tesla, ocak ayında da satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.

Elektrikli otomobil üreticisi, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yapmıştı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi bulmuştu. Tesla, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da fiyatlarında indirime gitmişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

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