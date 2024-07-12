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Tesla hisselerine 'Robotaxi' darbesi... 11 günlük çıkış sert düşüşle sonlandı

Bloomberg'in elektrikli araç üreticisinin Robotaxi'nin tanıtımını iki ay ertelediğini bildirmesinin ardından hisseler perşembe günü yaklaşık %8 düşüşle kapandı.

12 Temmuz 2024 | 09:45
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2024 | 09:49
Tesla hisselerine 'Robotaxi' darbesi... 11 günlük çıkış sert düşüşle sonlandı

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre daha önce Robotaxi'yi 8 Ağustos'ta tanıtacağını duyuran Tesla, proje üzerinde çalışan ekiplere prototip oluşturmak için daha fazla zaman vermek amacıyla lansmanı Ekim ayına erteledi.

Haberin ardından Tesla hisseleri, hisseyi %44 yükselten 11 seanslık kazanç serisini sonlandırarak %8'den fazla düşüşle 241,03 dolardan kapandı.

Hisseler, kısmen eskiyen elektrikli araç serisi ve Çin'de artan rekabet nedeniyle işten çıkarmalar, satışlardaki düşüşle gölgelenen bir yıl olan 2024 için negatif bölgeye geri döndü.

Tesla CEO'su Elon Musk hissedarlara yıllardır bir robot taksi sözü veriyor. Musk son olarak, nisan ayındaki ilk çeyrek kazanç raporunun ardından Tesla'nın sahiplerine para kazandıracak robotaksiler ve sürücüsüz bir ulaşım ağı geliştirmeye adanmış bir şirket olarak vizyonunu yinelemiş, "Eğer birileri Tesla'nın otonomiyi çözeceğine inanmıyorsa, bence şirkette yatırımcı olmamalılar" demişti. 

 

 

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Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
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Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
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