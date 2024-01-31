Tesla, Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'deki ilk mağazasını Ankara'daki ANKAmall'da açan Tesla için şimdi sırada İstanbul var.

Şirketin ilk İstanbul mağazası Ataşehir'deki İstanbul Metropol AVM'de yer alıyor. Açılış etkinliklerini resmi internet sitesinde duyuran otomotiv devi "Tesla İstanbul'da ilk mağazasını açıyor. Bu heyecanlı günümüzde bizi ziyaret edin. Test Sürüşü yapmak isterseniz dilediğiniz saat için takvimden kaydınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

Test sürüşüne izin verecek

Bugün saat 10'da başlayan açılış etkinlikleri 2 Şubat 19.00'a kadar devam edecek. Tesla, internet sitesindeki online katılım formunu doldurup randevu oluşturan ziyaretçilerinin test sürüşü yapmasına izin verecek.