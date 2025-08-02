Tesla kısmen kusurlu bulundu, ceza ödeyecek

Otopilot yazılımı aktif haldeyken yaşanan olayda, Tesla Model S aracı bir yayayı öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı.

BBC'nin haberine göre kazaya ilişkin dava, 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon’un ailesi tarafından açıldı.

Genç kadın, Florida Keys'te bir T-kavşağında kaldırımda durduğu sırada Tesla aracı tarafından çarpılarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan erkek arkadaşı Dillon Angulo ise ağır yaralandı.

Her iki aile, Tesla’nın sürücü yardım yazılımı olan Autopilot’un kazayı önlemesi gerektiğini savundu.

Mahkeme belgelerine göre, aracı kullanan George McGee, kavşağa yaklaşırken telefonunu düşürdü ve yola dikkatini veremedi. Bu sırada araç hızla kavşağı geçti ve karşıda park halindeki bir SUV’ye çarptı.

İki yaya, SUV’nin yanında bulunuyordu. Ne sürücü ne de yazılım fren yaptı.

Tesla ne kadar ceza ödeyecek?

Üç hafta süren yargılama sonucunda jüri, toplam 329 milyon dolar tazminata hükmetti. Bu miktarın 129 milyon doları maddi zarar, 200 milyon doları ise cezai tazminattan oluşuyor.

Tesla, bu karar doğrultusunda 42,5 milyon dolarlık maddi tazminatın yanı sıra cezai tazminatın tamamını ödemekle yükümlü olacak. Ancak şirket, cezai tazminatın yasal sınır nedeniyle daha düşük bir miktara indirilebileceğini belirtti.

Tesla, BBC’ye yaptığı açıklamada kararı “yanlış” olarak nitelendirdi ve temyize gideceğini duyurdu. Şirket, sürücünün hız yaptığı, ayağını gaz pedalından çekmeyerek Autopilot’u devre dışı bıraktığı ve telefonunu aradığı sırada kazanın meydana geldiğini savundu.

Tesla ayrıca, kazaya karışan sürücü George McGee’nin, olayın ardından sorumluluğu kabul ettiğini hatırlattı. McGee, davacılarla açılan ayrı bir tazminat davasında uzlaşmaya vardı.