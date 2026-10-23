Apple katlanabilir telefon pazarına girdi: iPhone Duo Türkiye'de satışta!

Yüksek performansı ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken iPhone Duo’nun Türkiye başlangıç fiyatı ise 229.999 TL olarak açıklandı.
1 iPhone Duo Türkiye Fiyat Listesi
Cihaz; Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve dört farklı depolama alternatifiyle raflardaki yerini aldı:
256 GB: 229.999 TL
512 GB: 246.999 TL
1 TB: 280.999 TL
2 TB: 335.999 TL
2 Hem Telefon Hem Tablet: Çift Ekran Deneyimi
iPhone Duo, katlanabilir yapısı sayesinde kapalı konumda kompakt bir akıllı telefon, açıldığında ise geniş bir tablet deneyimi vaat ediyor.
Dış Ekran: Kapalı kullanımda 5,4 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED ekran sunuluyor.
İç Ekran: Cihaz açıldığında 7,6 inç boyutunda katlanabilir OLED ekrana dönüşüyor.
Geniş iç ekran, iPhone 18 Pro Max modeline kıyasla %50 daha fazla kullanım alanı sunarak çoklu görev (multitasking) süreçlerini kolaylaştırıyor.
3 iOS'e Özel Katlanabilir Ekran Güncellemesi
Geniş ekranın potansiyelini artırmak amacıyla iOS işletim sisteminde de önemli arayüz güncellemelerine gidildi. Cihaza eklenen yeni Split View (Bölünmüş Ekran) özelliği sayesinde kullanıcılar iki farklı uygulamayı aynı anda yan yana çalıştırabiliyor.
Ayrıca Netflix, Zoom, Slack ve Instagram Edits gibi popüler platformlar, iPhone Duo'nun katlanabilir ekran yapısına özel olarak optimize edildi.
Gücünü A20 Pro İşlemciden Alıyor
Donanım tarafında performans çıtasını üst seviyeye taşıyan iPhone Duo, gücünü Apple'ın A20 Pro yonga setinden alıyor. İşlemci mimarisinde şu detaylar öne çıkıyor:
6 çekirdekli CPU
7 çekirdekli GPU
Çift 16 çekirdekli Neural Engine (Yapay Zeka Motoru)
4 48 MP Dual Fusion Kamera Sistemi
Cihazın arka yüzeyinde Dual Fusion adı verilen gelişmiş bir kamera kurulumu yer alıyor:
48 MP Ana Kamera: 2 kata kadar optik kaliteye sahip yakınlaştırma desteği.
48 MP Ultra Geniş Kamera: 120 derecelik geniş görüş açısı.
5 Pil Ömrü ve eSIM Detayı
iPhone Duo, günlük kullanımda 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ekran kullanımına göre video oynatma süreleri ise şu şekilde değişkenlik gösteriyor:
Dış ekran kullanımında: 44 saate kadar video oynatma
İç ekran kullanımında: 31 saate kadar video oynatma
Fiziksel SIM Kart Devri Kapandı: Yeni modelde fiziksel SIM kart yuvası tamamen kaldırılarak yalnızca eSIM teknolojisine yer verildi.