Apple katlanabilir telefon pazarına girdi: iPhone Duo Türkiye'de satışta!

Cihaz; Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve dört farklı depolama alternatifiyle raflardaki yerini aldı:

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL