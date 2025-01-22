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Tesla lider, Çinli markalar yükseliyor: Listede 2 Türk otomobil üreticisi de var

Tesla, 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeriyle küresel otomotiv endüstrisinde liderliğini korurken Çinli şirketlerin yükselişi de dikkati çekiyor.

22 Ocak 2025 | 12:43
Tesla lider, Çinli markalar yükseliyor: Listede 2 Türk otomobil üreticisi de var

AA muhabirinin companiesmarketcap.com sitesinden derlediği bilgilere göre, dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesi, piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki şirketlerden oluşurken, listede iki Türk otomobil üreticisi şirket de yer alıyor.

Sitede yer alan verilere göre, listede ilk sırada 1,37 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geliyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan bir otomotiv şirketi olarak öne çıkıyor.

Listede 2. sırada 240 milyar dolarla Toyota, 3. sırada 111,9 milyar dolarla Xiaomi, 4. sırada 110,1 milyar dolarla BYD, 5. sırada 78,2 milyar dolarla Ferrari, 6. sırada 58,4 milyar dolarla Porsche, 7. sırada ise 57,7 milyar dolarla Mercedes-Benz bulunuyor.

Listenin 8. sırasında 56 milyar dolarla General Motors yer alırken, 9. sıraya 52,4 milyar dolarla BMW, 10. sıraya ise 50,7 milyar dolarla Volkswagen yerleşiyor.

Xioami listede 3. sırada yer alsa da şirketin gelirlerinin büyük bölümü diğer teknoloji ürünlerinden geliyor. 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini duyuran şirket, geçen yıl "SU7" adını verdiği elektrikli spor otomobil modelini piyasaya sürmüştü.

FORD OTOSAN VE TOFAŞ

Listede, ayrıca, iki Türk otomobil üreticisi kendine yer buldu. 9,1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ford Otosan'ın 38. sıranın sahibi olduğu listede, diğer Türk otomobil üreticisi Tofaş da 3 milyar dolarla 47. sırada bulunuyor.

İLK 50'DEKİLERİN 17'Sİ ÇİNLİ

Dünya otomotiv endüstrisi, elektrikli araç üretiminin artışıyla büyük bir dönüşüm yaşıyor.

Küresel pazarda öne çıkan oyuncuların yer aldığı liste, sadece klasik üreticileri değil, elektrikli araç üretiminde büyük yatırımlar yapan yeni nesil şirketleri de kapsıyor.

Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan bu değişim, sektördeki rekabet dengelerini kökten değiştiriyor. Geleneksel otomobil devleri, yenilikçi modeller ve sürücüsüz teknolojilerle pazar payını korumaya çalışırken, Çinli şirketlerin yükselişi dikkati çekiyor.

En fazla piyasa değerine sahip ilk 50 otomobil üreticisinden 17'sini Çinli, 8'ini Japon, 6'sını Amerikan, 4'ünü Alman ve 3'ünü Hint şirketler oluşturuyor.

Listede, Güney Kore, İsveç, Türkiye ve Tayvan'dan ikişer, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam'dan ise birer şirket yer alıyor.

 

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