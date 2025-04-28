Tesla Model Y, Türkiye'de satışa sunuldu ve ardından resmi adresten açıklama geldi... İşte Tesla Y'nin özellikleri ve fiyatı

Yıllar sonra yenilenen ve uygun fiyatlı versiyonuyla Türkiye'deki otomobilseverlerin ilgisini çeken Model Y, Tesla Türkiye'nin resmi web sitesi üzerinden satışa sunuldu.

"Launch Edition" sonrasında daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle (1.866.203 TL) piyasaya sürülen yeni Model Y, inanılması güç bir hızla tükendi. Satışa çıktıktan yalnızca bir dakika sonra web sitesi üzerinden satın alma seçeneği kapatıldı.

Tesla Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu ani kapanmanın mevcut stokların kısa bir sürede tükenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Otomobil tutkunları şimdi Tesla'nın yapacağı olası ek stok ve yeni satış duyurularını merakla bekliyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada sınırlı sayıda yeni Model Y'nin satışa sunulduğu belirtilmişti.

Mevzuat gereği satılan araçların en geç 45 gün içinde teslim edilmesi zorunluluğu nedeniyle, şu an için özel sipariş seçeneği bulunmuyor.

Ancak Tesla, satın almayı düşünenler için müjdeli bir haber verdi: Önümüzdeki haftalarda envantere yeni araçlar eklenecek. Bu nedenle, yeni Model Y sahibi olmak isteyenlerin Tesla'nın envanter sayfasını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Yeni Model Y, sadece hızlı tükenen bir model olmakla kalmıyor, aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Standart Range versiyonu, WLTP verilerine göre 455 kilometre olan sürüş menzilini, makyajlı kasasında yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve Çinli batarya devi CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde etkileyici bir şekilde 500 kilometreye çıkarmayı başardı.

Ayrıca, 220 kW gücündeki motoru (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlandırılmış durumda) sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 5,9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 201 km/s hıza ulaşabiliyor. Yeni Model Y, performansı ve artırılmış menziliyle elektrikli otomobil segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor.

Tesla'nın Türkiye pazarına sunduğu yeni Model Y Standart Range versiyonunun performansı göz dolduruyor.

Maksimum 201 km/s hıza ulaşabilen bu elektrikli SUV, 159 kW gücündeki (Türkiye'ye özel olarak sınırlandırılmış) motoruyla 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede ivmelenerek hem şehir içinde pratik bir kullanım sunuyor hem de otoyolculukta dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.