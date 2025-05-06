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Tesla Model Y için yeni tarih duyuruldu: Hazır envanter dönemi başlıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarındaki araç satın alma deneyimini daha öngörülebilir ve hızlı bir hale getirmek amacıyla strateji değişikliğine gittiğini duyurdu. Şirket, teslimat aşamasında yaşanabilecek belirsizlikleri en aza indirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için artık hazır envanter üzerinden satış yapacağını açıkladı. Peki Tesla Türkiye sistemde neleri değiştiriyor envanter için son durum nedir?

06 Mayıs 2025 | 16:13
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2025 | 16:35
Tesla Model Y için yeni tarih duyuruldu: Hazır envanter dönemi başlıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki müşterilerine yönelik araç satın alma deneyimini kökten değiştirecek bir karar aldı. Şirket, teslimat süreçlerindeki potansiyel aksaklıkları minimize etmek ve kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla "hazır envanter bazlı satış" modeline geçiş yaptığını duyurdu. 

1 Tesla Türkiye, Yeni Envanter Listeleme Tarihlerini Duyurdu

Tesla Türkiye, Yeni Envanter Listeleme Tarihlerini Duyurdu

Tesla'nın yeni aracı Model Y versiyonu olan Model Y SR'ın Türkiye'de satışa sunulmuş ve envanter sıkıntısı nedeniyle satış kapatılmıştı. Bu durum üzerine, potansiyel alıcılar yeni siparişlerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Tesla Türkiye, bu merakı giderecek önemli bir duyuru yaparak yeni envanter listeleme tarihlerini paylaştı: 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs, saat 18:00 TSİ.

Tesla'nın yaptığı resmi açıklamada, bu yeni stratejinin amacının araçları yasal teslimat süresi olan 45 gün içerisinde müşterilere ulaştırmak olduğu belirtildi. Şirket, hazır envanter modeli sayesinde Berlin Gigafactory'nin üretim kapasitesini daha etkin kullanabildiklerini ve Türkiye'ye yönelik sevkiyat sürecini daha sorunsuz bir şekilde yönetebildiklerini ifade etti.

Müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak hareket eden Tesla, teslimat sürecinin her aşamasını iyileştirmeye odaklandığını vurguladı. Liman, gümrük ve son teslimat süreçlerinin bu yeni modelle birlikte daha hızlı ilerleyeceği belirtilirken, süreçlerin şeffaflığının ve teslimatların güvenilirliğinin artırıldığı savunuldu.

4 Yeni Envanter Listeleme Takvimi:

Yeni Envanter Listeleme Takvimi:
  • 7 Mayıs saat 18:00 TSİ
  • 9 Mayıs saat 18:00 TSİ
  • 14 Mayıs saat 18:00 TSİ
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