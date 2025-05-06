Tesla Model Y için yeni tarih duyuruldu: Hazır envanter dönemi başlıyor

Tesla'nın yaptığı resmi açıklamada, bu yeni stratejinin amacının araçları yasal teslimat süresi olan 45 gün içerisinde müşterilere ulaştırmak olduğu belirtildi. Şirket, hazır envanter modeli sayesinde Berlin Gigafactory'nin üretim kapasitesini daha etkin kullanabildiklerini ve Türkiye'ye yönelik sevkiyat sürecini daha sorunsuz bir şekilde yönetebildiklerini ifade etti.