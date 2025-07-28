Tesla Türkiye fiyatları güncelledi: İşte ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları

Geçen hafta yapılan düzenlemeyle elektrikli araçlardaki ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkması. Tesla Model Y fiyatlarını de etkiledi. Artık arkadan çekişli Tesla Model Y'nin ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2.241.000 TL. Tabii bu fiyat, Stealth Grey renk seçeneğinde geçerli. Diğer renkler için fiyata 54.300 TL daha ekleniyor.

Model İç Renk Dış Renk Fiyat (TL) Model Y SR - Stealth Grey 2.241.000 Model Y SR - Diğer renkler 2.295.300 Model Y SR + Beyaz İç Beyaz Stealth Grey 2.295.300 Model Y SR + Beyaz İç Beyaz Diğer renkler 2.349.600