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  • Tesla Türkiye fiyatları güncelledi: İşte ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları

Tesla Türkiye fiyatları güncelledi: İşte ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları

Yeni Tesla Model Y fiyatları, ÖTV değişikliği ile birlikte güncellendi. Değişikliklerle birlikte renk seçenekleri arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor.

28 Temmuz 2025 | 11:55
Son Güncellenme: 28 Temmuz 2025 | 12:35
Tesla Türkiye fiyatları güncelledi: İşte ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları

Tesla Türkiye, yapılan yeni ÖTV düzenlemesinden sonra Avrupa ve Ortadoğu bölgeleri için baz fiyatların korunacağını, sadece güncel ÖTV oranlarının fiyatlara yansıtılacağını söylemişti. ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları belli oldu.

1 BAZ FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

BAZ FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Tesla, Türkiye'de Arkadan Çekiş, Long Range Arkadan Çekiş ve Long Range Dört Çeker olmak üzere üç farklı Tesla Model Y versiyonu satıyor. Modellerin baz fiyatları şöyle:

  • Model Y Arkadan Çekiş (SR): 1.489.000 TL
  • Model Y Long Range Arkadan Çekiş (LR RWD): 1.729.000 TL 
  • Model Y Long Range Dört Çeker (LR AWD): 1.899.000 TL

2 ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞLANGIÇ FİYATI 2.241.000 TL OLDU

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞLANGIÇ FİYATI 2.241.000 TL OLDU

Geçen hafta yapılan düzenlemeyle elektrikli araçlardaki ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkması. Tesla Model Y fiyatlarını de etkiledi. Artık arkadan çekişli Tesla Model Y'nin ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2.241.000 TL. Tabii bu fiyat, Stealth Grey renk seçeneğinde geçerli. Diğer renkler için fiyata 54.300 TL daha ekleniyor.

Modelİç RenkDış RenkFiyat (TL)
Model Y SR-Stealth Grey2.241.000
Model Y SR-Diğer renkler2.295.300
Model Y SR + Beyaz İçBeyazStealth Grey2.295.300
Model Y SR + Beyaz İçBeyazDiğer renkler2.349.600

3 TESLA MODEL Y LONG RANGE FİYATLARI NE OLDU?

TESLA MODEL Y LONG RANGE FİYATLARI NE OLDU?

Long Range Arkadan Çekişli Model Y için yeni ÖTV oranıyla birlikte fiyat, 3.225.240 TL'ye, Long Range Dört Çeker için ise 3.998.400 TL'ye çıkıyor. 

4 RENK SEÇENEKLERİ İLE FİYAT ARTIYOR

RENK SEÇENEKLERİ İLE FİYAT ARTIYOR

Eğer Stealth Grey dışında bir renk seçeneği tercih edilirse Long Range Arkadan Çekişli Model Y için fiyata 67.332 TL, Long Range Dört Çeker için de 76.020 TL eklemek gerekiyor.

ModelDış RenkFiyat (TL)
Model Y LR RWDStealth Grey3.225.240
Model Y LR RWDDiğer renkler3.292.572
ModelDış RenkFiyat (TL)
Model Y LR AWDStealth Grey3.998.400
Model Y LR AWDDiğer renkler4.074.420
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