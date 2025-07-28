Tesla Türkiye fiyatları güncelledi: İşte ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları

Tesla Türkiye, yapılan yeni ÖTV düzenlemesinden sonra Avrupa ve Ortadoğu bölgeleri için baz fiyatların korunacağını, sadece güncel ÖTV oranlarının fiyatlara yansıtılacağını söylemişti. ÖTV değişikliği sonrası yeni Tesla Model Y fiyatları belli oldu.
1 BAZ FİYATLAR DEĞİŞMEDİ
Tesla, Türkiye'de Arkadan Çekiş, Long Range Arkadan Çekiş ve Long Range Dört Çeker olmak üzere üç farklı Tesla Model Y versiyonu satıyor. Modellerin baz fiyatları şöyle:
- Model Y Arkadan Çekiş (SR): 1.489.000 TL
- Model Y Long Range Arkadan Çekiş (LR RWD): 1.729.000 TL
- Model Y Long Range Dört Çeker (LR AWD): 1.899.000 TL
2 ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞLANGIÇ FİYATI 2.241.000 TL OLDU
Geçen hafta yapılan düzenlemeyle elektrikli araçlardaki ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkması. Tesla Model Y fiyatlarını de etkiledi. Artık arkadan çekişli Tesla Model Y'nin ÖTV ve KDV dahil fiyatı 2.241.000 TL. Tabii bu fiyat, Stealth Grey renk seçeneğinde geçerli. Diğer renkler için fiyata 54.300 TL daha ekleniyor.
|Model
|İç Renk
|Dış Renk
|Fiyat (TL)
|Model Y SR
|-
|Stealth Grey
|2.241.000
|Model Y SR
|-
|Diğer renkler
|2.295.300
|Model Y SR + Beyaz İç
|Beyaz
|Stealth Grey
|2.295.300
|Model Y SR + Beyaz İç
|Beyaz
|Diğer renkler
|2.349.600
3 TESLA MODEL Y LONG RANGE FİYATLARI NE OLDU?
Long Range Arkadan Çekişli Model Y için yeni ÖTV oranıyla birlikte fiyat, 3.225.240 TL'ye, Long Range Dört Çeker için ise 3.998.400 TL'ye çıkıyor.
4 RENK SEÇENEKLERİ İLE FİYAT ARTIYOR
Eğer Stealth Grey dışında bir renk seçeneği tercih edilirse Long Range Arkadan Çekişli Model Y için fiyata 67.332 TL, Long Range Dört Çeker için de 76.020 TL eklemek gerekiyor.
|Model
|Dış Renk
|Fiyat (TL)
|Model Y LR RWD
|Stealth Grey
|3.225.240
|Model Y LR RWD
|Diğer renkler
|3.292.572
|Model
|Dış Renk
|Fiyat (TL)
|Model Y LR AWD
|Stealth Grey
|3.998.400
|Model Y LR AWD
|Diğer renkler
|4.074.420