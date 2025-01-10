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Tesla, yeni Model Y'yi Çin'de piyasaya sürdü: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Tesla, Cuma günü Çin'de en çok satan otomobili olan Model Y'nin yenilenen versiyonunu piyasaya sürdü.

10 Ocak 2025 | 11:20
Tesla, yeni Model Y'yi Çin'de piyasaya sürdü: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Yeni Model Y Çin'de ortaya çıktı.... Tesla, yeniden tasarlanan dış görünüm ve geliştirilen özelliklerin Tesla'nın Çin'deki pazar payını geri kazanmasına yardımcı olmasını hedefliyor. Bu, Model Y'nin 2020'deki lansmanından bu yana ilk büyük güncellemesi anlamına geliyor.

1 TESLİMATLAR MARTTA

TESLİMATLAR MARTTA ABD'li otomobil üreticisi, yeni Model Y'nin fiyatının 263 bin 500 yuan (35 bin 900 dolar) olduğunu duyurdu. Bu fiyat, Tesla'nın ikinci büyük pazarı olan Çin'de önceki versiyona göre yüzde 5,4 daha pahalı. Çin'deki teslimatların düzenleyici onayına tabi olarak Mart ayında başlaması planlanıyor.

2 LAUNCH SERİSİ

LAUNCH SERİSİ Tesla, yenilenen versiyonda 'Launch Serisi' adını verdiği iki varyantı sunacak. İki versiyondan biri 263.500 yuan (35.900 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla arkadan çekişli versiyon, diğeri ise 303.500 (41.390 dolar) yuan başlangıç ​​fiyatıyla uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon.

3 DIŞ TASARIM ve BOYUTLAR

DIŞ TASARIM ve BOYUTLAR Yenilenen Model Y'deki en dikkat çekici değişiklik, Cybertruck ve Cybercab robotaksi modellerinden esinlenen dış tasarım oldu. Tesla, yenilenen Model Y'nin daha uzun menzile, yeni bir tasarıma, daha kaliteli bir iç mekana ve daha sessiz bir sürüşe sahip olacağını söylüyor.

4 BOYUTLAR

BOYUTLAR Modelin uzunluğu 4.797 mm, genişliği 1.920 mm ve yüksekliği 1.624 mm olup dingil mesafesi 2.890 mm. İki varyantın ağırlığı sırasıyla 1.921 kg ve 1.992 kg.

5 DAHA SESSİZ

DAHA SESSİZ Şirket içinde Juniper kod adıyla anılan yeni Model Y'deki değişiklikler arasında tasarımın yanı sıra elektrikli arka koltuklar ve arkadaki yolcular için yeni bir dokunmatik ekran da var. Tesla, süspansiyonun iyileştirildiğini ve yol gürültüsünün azaltıldığını söylüyor.

6 KISA MENZİLLİ VERSİYON

KISA MENZİLLİ VERSİYON Arkadan itişli versiyon 62,5 kWh kapasiteli bir batarya paketinden güç alıyor ve CLTC menzili 593 kilometreye çıkıyor; selefinin 554 kilometrelik menziline göre 39 kilometre daha uzun. Bu versiyon 0'dan 100 kilometre hıza 5,3 saniyede ulaşabiliyor. Açıklanan bu performans da selefinin 5,9 saniyelik performansından daha iyi.

7 UZUN MENZİLLİ VERSİYON

UZUN MENZİLLİ VERSİYON Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon, 78,4 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle çalışıyor ve selefinin 688 kilometrelik menziline göre 31 kilometrelik artışla 719 kilometrelik bir CLTC menziline sahip. Tesla, bunun tarihin en uzun menzilli Model Y'si olduğunu söylüyor. Uzun menzilli varyant 0'dan 100 kilometre hıza 4,3 saniyede ulaşabiliyor.

8 HIZ

HIZ Her iki model de saatte 217 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor.
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