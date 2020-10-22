Üçüncü çeyrekte Tesla’nın cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 6,30 milyar dolardan 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, aynı dönemde net kar ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında net kar 874 milyon dolara yükseldi. Tesla’nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin çok üzerinde 76 cent olarak gerçekleşti.

“3. çeyrek tarihimizdeki en iyi üç aylık dönem” *

Çarşamba günkü analist toplantısında “Üçüncü çeyrek tarihimizdeki en iyi üç aylık dönem oldu” diyen Tesla CEO’su Elon Musk, üretim ve teslimat rekorları ve zirvede bulunan serbest nakit akışı gibi başarılara değindi.

Bu yıl yüzde 400’den fazla değer kazanan Tesla’nın hisseleri Çarşamba günü 422.64 dolardan kapatmasının ardından piyasa sonrası işlemlerde yüzde 3.23 yükseldi.

Loup Ventures idari ortağı Gene Munster, “Benim dikkatimi çeken brüt marjlar oldu. Makinenin büyümesi sağlayan makine bu. Her otomobilden artık daha fazla para kazanıyorlar.” dedi.

Şirket, küresel otomotiv sektöründeki zayıf satışlara karşın 2020’de 500 bin otomobil teslim etme hedefini teyit etti.