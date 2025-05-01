Togg'un yeni gözdesi T10F, sportif çizgileriyle dikkat çekerken, bir sedanın konfor ve kullanışlılığını bünyesinde barındırmayı vadediyor. Paylaşılan bilgilere göre mevcut SUV modeli T10X'ten tam 80 kilometre daha fazla menzil sunan yeni model tek şarjla 600 kilometreye kadar menzile sahip olacak. TEKNOFEST'te sergilenen T10F, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 🇹🇷Togg’un T10F modeli TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu #TEKNOFEST KKTC'de sergileniyor.



Yaz aylarında satışa sunulacak yeni sedan modelin iç detayları @trthaber’de. pic.twitter.com/YYGkAYTauh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2025

1 Togg T10F'in Öne Çıkan Özellikleri: Haberde paylaşılan bilgiler şöyle: Tıpkı T10X gibi, T10F de kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirildi. Akıllı yaşam çözümleriyle sürekli bağlantıda kalmayı sağlayan bu cihaz, uzaktan güncellemelerle her zaman yepyeni kalacak.

T10F, arkadan itişli standart menzil, arkadan itişli uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik seçenek ve iki ayrı donanım paketiyle piyasaya sunulacak. Arkadan itişli versiyon, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretiyor ve batarya seçeneğine göre 350+ veya 600 kilometre menzil sunuyor.

Çift motorlu, dört çeker (AWD) versiyon ise 700 Nm tork gücüyle dikkat çekiyor ve 530 kilometreye kadar menzil vadediyor. Standart menzilli modelde 52,4 kWh batarya kapasitesi bulunurken, uzun menzilli modelde bu değer 88,5 kWh'ye yükseliyor.

4 Bakan Kacır tarih vermişti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Togg T10F'in yaz aylarında kullanıcılarla buluşacağını söylemişti.

Kacır, Togg'a verilen desteklerin altını çizerek, "Henüz iki yıllık bir araç olmasına rağmen büyük bir başarı elde etti. Yeni modelimiz T10F de yollara çıkmaya hazırlanıyor" demişti.