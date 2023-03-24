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  • Togg, paylaştığı video ile T10X için ön sipariş sayısını açıkladı

Togg, paylaştığı video ile T10X için ön sipariş sayısını açıkladı

Togg'un ilk modeli T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. Togg'un twitter hesabından bugün paylaşılan bir video ile 7 günde gelen ön sipariş sayısı duyuruldu.

24 Mart 2023 | 11:03
Son Güncellenme: 24 Mart 2023 | 11:18
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Togg, paylaştığı video ile T10X için ön sipariş sayısını açıkladı

Togg'un ilk modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < Teşekkürler Türkiye > Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Sipariş hakkı kazanamayanların parası iade edilecek

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."


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