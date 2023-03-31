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Togg'un şarj ücretleri açıklandı

Togg T10X'in ilk sahipleri önceki gün yapılan çekilişle belli olmuştu. Peki Togg'un şarj ücreti ne kadar? Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo, şarj fiyat listesini yayımladı. İşte detaylar...

31 Mart 2023 | 12:51
Son Güncellenme: 31 Mart 2023 | 13:21
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Togg'un şarj ücretleri açıklandı

Togg T10X için ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden önceki gün açıklandı.

Araçlarını teslim alacak kişilerin en çok merak ettiği şarj ücretleri de belli oldu. Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo, fiyat listesini yayımladı.

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TOGG'DA kW/s BAŞINA BİRİM ÜCRET 7,99 TL

TOGG'DA kW/s BAŞINA BİRİM ÜCRET 7,99 TL

NTV'de yer alan habere göre, Togg'da kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar şarj masrafı olacağı da belli oldu.
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Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında menziller batarya kapasitelerine göre değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.
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TRUGO'DA FİYAT SABİT

TRUGO'DA FİYAT SABİT

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.
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Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.
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KATALOG DEĞERLERİNE GÖRE KİLOMETRE BAŞI ÜCRET

KATALOG DEĞERLERİNE GÖRE KİLOMETRE BAŞI ÜCRET

1,3 LİRA Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.
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88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.
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KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

Elektrikli araçlarda kilometre başına harcanan enerji fiyatı sürücünün kullanım alışkanlıkları ve dinamiklerine göre değişebiliyor. İçten yanmalı motorlarda da olduğu gibi performanslı kullanımda yakıt fazlalaşırken elektrikli araçlarda da bu durum gerçekleşiyor.
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Klima ya da ısıtma sisteminin kullanımı, hava şartları, eğim, yol şartları, trafik yoğunluğu, sürücünün kullanım alışkanlıkları, aracın lastik donanımına kadar yakıt tasarrufunu olumlu ya da olumsuz etkileyecek pek çok madde bulunuyor.
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Optimum kullanımda Togg için kısa menzil en uzun 314 kilometre olurken uzun menzil ise 523 kilometre olarak belirlenmiş.
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Bu menziller kullanıma ve diğer unsurlara bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Bu da kilometre başına harcanan enerji ücretini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.
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