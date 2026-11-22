Dr. Can Sözer / EY Türkiye Vergi Bölümü - Şirket Ortağı

can.sozer@tr.ey.com

KVK’nın 32’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanması söz konusudur.

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da bu indirim uygulanacaktır.

Kurumlar vergisi oranı, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına 2026 yılı sonuna kadar 1 puan indirimli, 2027 yılından itibaren ise yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Bu yönden bakıldığında, imalatçı ihracatçıların ürettikleri ürünlerin ihracından elde ettikleri kazançlar için 2026 yıl sonuna kadar 5 puan indirimli kurumlar vergisine, 2027 yılından itibaren ise yüzde 12,5 oranında kurumlar vergisine tabi olmaları söz konusudur.

İhracatın kapsamı

İhracat yapan kurumlar, gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere kurumlar vergisi oranını 5 puan indirimli uygulayabilir. Ayrıca, karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar da oranın 5 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul edilmektedir.

Öte yandan, yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesi halinde de bu faaliyetten elde edilen kazanç için 5 puan indirimden yararlanılması mümkündür. Yine yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 5 puan indirim uygulanabilecektir.

İndirimli orana tabi kazancın tespiti

Mükelleflerin; ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan kaynaklanan ve 5 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço kârına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. Mükelleflerin ihracat faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço kârından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 5 puan indirim uygulanabilecektir.

İhracat faaliyetleri ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak ihracat kazancına ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Dolayısıyla, söz konusu hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gereklidir.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler (ihracat faaliyetleri) ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir. Müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarına ilişkin amortismanların ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.

Vergi İdaresi’nin yaklaşımına göre, ihracat faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler indirimli vergi oranına tabi olacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilirken, bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirlerin ise söz konusu vergi indirimden yararlanamayacaktır.

İstisna ve indirimlerin etkisi

İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda belli şartları sağlayanlar, kurumlar vergisi matrahından istisna kazanç veya indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

Örneğin, ihracat faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin hizmet ihracından elde ettikleri kazancın yüzde 80’lik kısmının KVK’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmış olması halinde, ihracat kazancının zaten söz konusu indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan kısmı için kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanması söz konusu olmayacaktır. İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın KVK’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan bu indirime konu edilen kısmı indirildikten sonra kalan tutar 5 puan indirimli oranın uygulanacağı matrahın tespitinde dikkate alınabilecektir.

Diğer taraftan, ihracat kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş olması halinde, istisnaya konu edilen ihracat kazancı için kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli olarak uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Özellikli durumlar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde hem mal ihracı hem de hizmet ihracına yönelik çeşitli tanımlamalar bulunmakla birlikte, Vergi İdaresi’nin yaklaşımı ihracat faaliyetlerindeki indirimli oran uygulaması açısından önem arz etmektedir. Bu durumun zaman zaman vergi mükellefleri ile İdare arasında uyuşmazlıklara sebep olabilmektedir.

Örneğin, Vergi İdaresi’nin yaklaşımına göre indirimli orana tabi hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsamaktadır. Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 07.02.2023 tarihli özelgesinde; limanlarda yabancı bayraklı gemilere verilen liman hizmetlerinin ihracat faaliyetleri kapsamında değerlendirilemeyeceğini, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazanca kurumlar vergisi indiriminin uygulanması mümkün olmadığını belirtmiştir. GİB’in 25.07.2024 tarihli Özelgesi de aynı yöndedir. Ancak, bu görüşlere aksi yönde verilen vergi mahkemesi kararları olduğu da bilinmektedir.

GİB’in 23.05.2023 tarihli Özelgesi’ne göre; uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan şirketin yurt dışında mukim müşterilere vermiş olduğu uluslararası taşımacılık hizmeti dolayısıyla elde ettiği kazanca kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması mümkün bulunmaktadır. GİB’in 24.07.2024 tarihli Özelgesi’nde yurt içinde bulunan sağlık kurumunda yabancı hastalara verilen sağlık hizmetleri için 5 puan indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanamayacağı ifade edilmiştir. GİB’in 30.01.2026 tarihli Özelgesi’nde ise şirket tarafından geliştirilen yapay zekâ ve mobil oyunların münhasıran yurt dışındaki müşterilerin kullanımı için yapılması halinde bu kazançların hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek 5 puan indirimli orana tabi olacağı belirtilmiştir. Ancak ilgili Özelge’de, bahse konu uygulamaların yurt dışının yanı sıra yurt içinde de kullanılması halinde elde edilen kazançların indirimli oran uygulamasından faydalanamayacağı ifade edilmiştir.

Sonuç

İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı, ihracat faaliyetlerinin teşvikine yönelik önemli bir düzenlemedir. Bu çerçevede, kurumların ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançların doğru tespit edilmesi, sağlanan teşvikin doğru ölçülerde kullanılması adına önem arz etmektedir.

Ayrıca, şirketlerin ihracat faaliyetlerinin kapsamını ve sağlanan vergi indiriminden yararlanma durumlarını incelemeleri yerinde olacaktır. İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için geçerli 5 puan indirimli vergi oranı uygulamasının, finansal raporlama açısından da (Türkiye Muhasebe Standardı 12 kapsamında cari vergi ve ertelenmiş vergi hesaplamaları yapılırken) önemli bir husus olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.