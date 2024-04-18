ARA
Bist 100
9530,47
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,5259
0,4394%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7507
0,5416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0683
0,0932%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2489,45
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Toyota, dünya genelinde 211 bin aracı geri çağırıyor

Toyota Motor, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle Prius model 211 bin aracı için geri çağırma tebligatı yayımladı.

18 Nisan 2024 | 17:01
Toyota, dünya genelinde 211 bin aracı geri çağırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 135 bini Japonya içinde olmak üzere dünya geneli 211 bin Prius model aracını geri çağırdı.

Buna göre Kasım 2022-Nisan 2024 dönemi üretilen söz konusu kusurlu araçlarda, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası saptandı.

Sorunu çözecek yedek parçaların tedarik periyodu tamamlanana kadar Toyota, ülke içinde Prius model üretimini durdurduğunu açıkladı.

Aiçi eyaleti merkezli tedarikçi firma Tokai Rika Co. açıklamasında da firmaya yönelik geri çağırma maliyetinin 11 milyar yene (71 milyon dolar) erişebileceğini duyurdu.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı da (MLIT) "yetersiz su geçirmezlik" kaynaklı suyun kapı menteşelerinden içeri sızabileceğini bildirdi.

Bakanlık, bu durumda elektronik arka kapı mandallarının kısa devre yapabileceğini ve "sürüş sırasında arka kapıların açılma riski" yaşanabileceğini açıkladı.

Devlet televizyonu NHK haberinde, şimdiye kadar Prius modellerinin düşük hızda seyrederken kapılarının açıldığı 3 vaka yaşandığını aktardı.

İlgili Haberler
TOGG CEO'su yeni SUV modeli T8X için tarih verdi
TOGG CEO'su yeni SUV modeli T8X için tarih verdi
2. elde en hızlı satılan 26 otomobil: Hangi model, kaç günde satılıyor?
2. elde en hızlı satılan 26 otomobil: Hangi model, kaç günde satılıyor?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2489,45 1,07%
  • ALTIN ONS 2380,44 0,81%
  • BIST 100 9530,47 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,276 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37513 -0,14958%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,26 0,1011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5259 0,4394%
  • EURO/DOLAR 1,0683 0,0932%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7507 0,5416%
  • STERLIN/DOLAR 1,24671 0,108%
Günün En Çok Okunanları
TCMB Başkanı Karahan: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda Powell etkisi
GERİ
İLERİ
TCMB Başkanı Karahan: Ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
IFC'den Ülker Bisküvi'ye 75 milyon euroluk kredi
İsrail-İran: Kim kazandı, kim kaybetti? İsrail şimdi ne yapacak 3 görüş
İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı
“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL