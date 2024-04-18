2’nci el araç piyasasında uzun süren durgunluğun ardından hareketli günler yeniden başladı. Kasım 2023’te ortalama 65-70 günlere kadar çıkan satış süreleri yeniden 30-45 günlere kadar geriledi. Bu durum, yani talepteki artış fiyatlara da yansıdı.

Yeni yılla birlikte sıfır kilometre araçlara zam gelmesiyle 2’nci el araçlara yönelim artarken, fiyatlar da uzun bir aradan sonra tekrar yükselme dönemine girdi. Öyle ki, mart ayında 2’nci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 2.1 artış görüldü.

Peki ikinci el otomobiller arasında hangi marka, kaç günde satılıyor? İşte Cardata verilerine göre en hızlı satan 2. el otomobiller (TABLOYU BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN)