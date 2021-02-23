Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı.

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5’ini otomobil, yüzde 19,1’ni kamyonet, yüzde 8,9’unu motosiklet, yüzde 4,4’ünü traktör, yüzde 2,7’sini kamyon yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı ve yüzde 0,4’ünü ise otobüs oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 105,4, kamyonda yüzde 83,4, minibüste yüzde 53,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,7, otomobilde yüzde 36,7, otobüste yüzde 28,6 artarken, traktörde yüzde 20,2 ve motosiklette yüzde 1,0 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 83,9, kamyonda yüzde 78,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, motosiklette yüzde 67,1, kamyonette yüzde 44,4, otomobilde yüzde 12,9 artarken minibüste yüzde 52,1 ve otobüste yüzde 28,6 azaldı.

OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 24 MİLYON 256 BİN 741

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 462 BİN 753 DEVİR YAPILDI

Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 63,9’unu otomobil, yüzde 18,2’sini kamyonet, yüzde 5,8’ini motosiklet, yüzde 5,1’ini traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 2,6’sını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 74 BİN 505 ADET OTOMOBİL

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1’i Fiat, yüzde 14,0’ı Renault, yüzde 9,0’ı Volkswagen, yüzde 7,5’i Toyota, yüzde 7,4’ü Peugeot, yüzde 5,5’i Ford, yüzde 4,8’i Dacia, yüzde 4,3’ü Skoda, yüzde 3,9’u Citroen, yüzde 3,8’i Opel, yüzde 3,7’si Honda, yüzde 3,4’ü Mercedes-Benz, yüzde 3,3’ü Hyundai, yüzde 2,7’si Nissan, yüzde 2,1’i Kia, yüzde 1,8’i Audi, yüzde 1,7’si Seat, yüzde 1,5’i BMW, yüzde 0,9’u Volvo, yüzde 0,5’i Jeep ve yüzde 2,1’i diğer markalardan oluştu.

TAŞIT SAYISI OCAK AYINDA 113 BİN 447 ADET ARTTI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,1 artarak 117 bin 313 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,1 azalarak 3 bin 866 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 113 bin 447 adet artış gerçekleşti.

YÜZDE 53’Ü BENZİNLİ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 53,0’ı benzin, yüzde 35,9’u dizel, yüzde 5,7’si LPG yakıtlı olup, yüzde 5,4’ü elektrikli veya hibrittir. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 172 bin 111 adet otomobilin ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 36,6’sı LPG, yüzde 24,6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3’ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 27,9’u 1401-1500, yüzde 26,9’u 1300 ve altı, yüzde 23,0’ı 1501-1600, yüzde 15,7’si 1301-1400, yüzde 5,5’i 1601-2000, yüzde 0,5’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK BEYAZ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 41,0,’ı beyaz, yüzde 29,0’ı gri, yüzde 9,2’si mavi, yüzde 7,5’i kırmızı, yüzde 6,4’ü siyah, yüzde 2,1’i turuncu, yüzde 1,6’sı kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,3’ü yeşil renkli iken yüzde 2,3’ü diğer renklerdedir.