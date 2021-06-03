TOGG’un 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesi 996 milyon 774 bin TL’ye yükseltildi. Turkcell, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki ortaklık payını yüzde 19’dan yüzde 23’e çıkardı.

TOGG’dan yapılan açıklamada 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 996 milyon 774 bin TL’ye yükseltildi.

Sermaye artırım kararı sonrasında ortakların hisse dağılımında da değişiklikler yaşandı.

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin (KÖK) sermaye artırımına katılmamasından dolayı şirketin TOGG’daki payının yüzde 22.8’e çıktığı belirtildi.

Sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2,9 payının yüzde 0,2’lik kısmının da Turkcell tarafından satın alınmasıyla, şirketin payı yüzde 23’e yükseldi.