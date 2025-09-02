OMODA & JAECOO, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Grup olarak 2024 yılında gelir, satış hacmi, ihracat ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını söyleyen OMODA&JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, “Chery Grubu 5 milyon adedi aşan kümülatif ihracatıyla da önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Bu yüksek performans da grup olarak bizi Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya kadar yükseltti ve listenin daimî oyuncuları arasında yerimizi aldık. 2025 yılı itibarıyla da Chery Grubu, kaliteli gelişim ivmesini sürdürdü. Grubun yılın ilk yarısındaki araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artışla 1,26 milyon adet olarak gerçekleşti. Şirket, 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin'in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu ve Çin'in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti. OMODA ve JAECOO ise, Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu” dedi.

