Türkiye'ye geliyorlar: Testte böyle görüntülenmişti

Markanın açıklamasına göre Türkiye pazarına girişe hazırlanan JAECOO, bir yandan JAECOO 7 teslimatına odaklanırken diğer taraftan da Türkiye’deki hizmet ağı yapılanmasına devam ediyor. Jaecoo için haziran ayı başında Türkiye'de ilk lansman yapılmıştı. İşte o lansmanda Auto Show ekibinin yaptığı test sürüşü ve ardından aracın fotoğrafları...

1 Tören düzenlendi JAECOO ilk parti JAECOO 7 siparişini Türkiye’ye sevk etmek üzere Çin’in Dalian Limanı’nda bir tören düzenledi.

2 Avrupa'ya en yüksek sipariş Türkiye’ye doğru yola çıkan ilk parti, aynı zamanda JAECOO için bugüne kadar Avrupa pazarına yapılan en yüksek hacimli JAECOO 7 siparişini temsil ediyor.

Şirketin açıklamasına göre JAECOO’nun ilk üst düzey off-road SUV modeli JAECOO 7, bağımsız olarak geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı.

Araçta 14,8 inç’lik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ve yeni W-HUD All-Terrain gösterge ekranı yer alıyor.

1.6 litrelik TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanla donatılan JAECOO 7, yüksek çekiş gücü ve sorunsuz bir vites değiştirme vaadi olduğunu söylüyor.