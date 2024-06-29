ARA
Bist 100
10647,91
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
32,7179
-0,3803%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0481
-0,5757%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0715
0,0995%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2447,29
-0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye'ye geliyorlar: Testte böyle görüntülenmişti

Çinli Off-Road SUV markası JAECOO Türkiye marka lansmanının ardından bu hafta ilk parti araçlarını Çin’in Dalian Limanı’nda düzenlenen törenle yola çıkardı.

29 Haziran 2024 | 09:16
Son Güncellenme: 29 Haziran 2024 | 09:24
Türkiye'ye geliyorlar: Testte böyle görüntülenmişti

Markanın açıklamasına göre Türkiye pazarına girişe hazırlanan JAECOO, bir yandan JAECOO 7 teslimatına odaklanırken diğer taraftan da Türkiye’deki hizmet ağı yapılanmasına devam ediyor. 

Jaecoo için haziran ayı başında Türkiye'de ilk lansman yapılmıştı. İşte o lansmanda Auto Show ekibinin yaptığı test sürüşü ve ardından aracın fotoğrafları...

1 Tören düzenlendi

Tören düzenlendi JAECOO ilk parti JAECOO 7 siparişini Türkiye’ye sevk etmek üzere Çin’in Dalian Limanı’nda bir tören düzenledi.

2 Avrupa'ya en yüksek sipariş

Avrupa'ya en yüksek sipariş Türkiye’ye doğru yola çıkan ilk parti, aynı zamanda JAECOO için bugüne kadar Avrupa pazarına yapılan en yüksek hacimli JAECOO 7 siparişini temsil ediyor.
Şirketin açıklamasına göre JAECOO’nun ilk üst düzey off-road SUV modeli JAECOO 7, bağımsız olarak geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı.
Araçta 14,8 inç’lik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ve yeni W-HUD All-Terrain gösterge ekranı yer alıyor.
1.6 litrelik TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanla donatılan JAECOO 7, yüksek çekiş gücü ve sorunsuz bir vites değiştirme vaadi olduğunu söylüyor.

6 Adının anlamı

Adının anlamı Yeni bir Off-Road markası olan Jaecoo'nun ismi Almanca “Jäger” yani Avcı kelimesi ile İngilizce “Cool” yani “Havalı” kelimelerinin birleşiminden geliyor.
Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2447,29 -0,43%
  • ALTIN ONS 2326,53 -0,05%
  • BIST 100 10647,91 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,895 0,069%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36787 -0,12121%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,75 -0,1063%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,7179 -0,3803%
  • EURO/DOLAR 1,0715 0,0995%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0481 -0,5757%
  • STERLIN/DOLAR 1,2645 0,04708%
Borsa Haberleri
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Doğanlar Mobilya (DGNMO) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Doğanlar Mobilya (DGNMO) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL