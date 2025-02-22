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Türkiye'ye yatırımı gündemde olan markanın Çin'deki yeni modelleri

Çinli Chery, bir süredir Türkiye'ye yapacağı yatırımla gündemde...

22 Şubat 2025 | 23:34
Türkiye'ye yatırımı gündemde olan markanın Çin'deki yeni modelleri

Çinli Chery markası son 2 yılda Türkiye pazarında önemli satış rakamlarına ulaştı. Chery, son dönemde Türkiye'ye yatırım yapacağı haberleriyle de gündemde. Auto Show dergisi ise Chery’nin Çin’deki merkezi olan Wuhu şehrine giderek markanın Tiggo ürün ailesi için hazırladığı 2025 yeniliklerini incelemiş ve Tiggo 4 Hybrid, Tiggo 7, Tiggo 8 PHEV ve Tiggo 9 2.0 T modellerinin makyajlanmış versiyonlarını incelemiş.

Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre Tiggo 4 ve Tiggo 9’un Türkiye’ye ne zaman geleceği belli değil. Merkezdeki araçlar arasında Chery tarafından üretilip ihraç pazarlarına gönderilmeye başlanan Exeed alt markasının Exlantix ES isimli tek elektrik motorlu sedanı, Chery’nin Huawei işbirliği ile geliştirdiği Luxeed markasının S7 sedan ve R7 SUV modelleri de var. İşte orada görüntülenen modeller


 

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20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
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Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
GERİ
İLERİ
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