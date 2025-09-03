Çoğu sürücü için benzin istasyonuna gitmek günlük hayatın bir parçası. Fakat diğer yandan bazı insanlar için aynı zamanda başarısızlık korkusunun da kaynağı olabiliyor.
Focus.de yer alan habere göre; çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, özellikle Z Kuşağı'nın "yakıt kaygısı" olarak bilinen bir sorundan muzdarip olduğunu ortaya koydu.
Bunun arkasında, zorlayıcı olabilen küçük unsurlar yatıyor:
-Benzin istasyonundaki pompaya yeterince yakın sürüş
-Doğru yakıt seçimi
-Pompayı güvenli kullanma
Araştırmaya göre Z kuşağı sürücülerinin en büyük sıkıntıları bunlar.
Yakıt ikmali korkusu: 18-24 yaş arası gençlerin %62'si etkileniyor
2000 İngiliz sürücüyle yapılan bir anket, tüm sürücülerin %39'unun yakıt ikmali kaygısı yaşadığını ortaya koydu. The Times gazetesinin haberine göre, 18-24 yaş grubunda bu oran %62. Bunun nedeni, gençlerin toplum içinde hata yapmaktan korkmaları olabilir.