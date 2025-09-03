ARA
Yeni araştırma şaşırttı: İngiliz Z kuşağı sürücüleri benzin almaktan korkuyor

Yakın zamanda yapılan bir İngiliz anketi, gençlerin üçte ikisinin arabalarına yakıt almaktan korktuğunu gösteriyor. Peki neden?


Yeni araştırma şaşırttı: İngiliz Z kuşağı sürücüleri benzin almaktan korkuyor

Çoğu sürücü için benzin istasyonuna gitmek günlük hayatın bir parçası. Fakat diğer yandan bazı insanlar için aynı zamanda başarısızlık korkusunun da kaynağı olabiliyor. 

Focus.de yer alan habere göre; çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, özellikle Z Kuşağı'nın "yakıt kaygısı" olarak bilinen bir sorundan muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Bunun arkasında, zorlayıcı olabilen küçük unsurlar yatıyor:

-Benzin istasyonundaki pompaya yeterince yakın sürüş
-Doğru yakıt seçimi
-Pompayı güvenli kullanma
Araştırmaya göre Z kuşağı sürücülerinin en büyük sıkıntıları bunlar.

Yakıt ikmali korkusu: 18-24 yaş arası gençlerin %62'si etkileniyor

2000 İngiliz sürücüyle yapılan bir anket, tüm sürücülerin %39'unun yakıt ikmali kaygısı yaşadığını ortaya koydu. The Times gazetesinin haberine göre, 18-24 yaş grubunda bu oran %62. Bunun nedeni, gençlerin toplum içinde hata yapmaktan korkmaları olabilir.

 

