Çoğu sürücü için benzin istasyonuna gitmek günlük hayatın bir parçası. Fakat diğer yandan bazı insanlar için aynı zamanda başarısızlık korkusunun da kaynağı olabiliyor.

Focus.de yer alan habere göre; çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, özellikle Z Kuşağı'nın "yakıt kaygısı" olarak bilinen bir sorundan muzdarip olduğunu ortaya koydu.



Bunun arkasında, zorlayıcı olabilen küçük unsurlar yatıyor:



-Benzin istasyonundaki pompaya yeterince yakın sürüş

-Doğru yakıt seçimi

-Pompayı güvenli kullanma

Araştırmaya göre Z kuşağı sürücülerinin en büyük sıkıntıları bunlar.



Yakıt ikmali korkusu: 18-24 yaş arası gençlerin %62'si etkileniyor

2000 İngiliz sürücüyle yapılan bir anket, tüm sürücülerin %39'unun yakıt ikmali kaygısı yaşadığını ortaya koydu. The Times gazetesinin haberine göre, 18-24 yaş grubunda bu oran %62. Bunun nedeni, gençlerin toplum içinde hata yapmaktan korkmaları olabilir.