Ahıska Türkü çift döşek arasında getirdi, 70 çeşit üretiyorlar

8 çocuğu ve 40 torunu bulunan Faik ve Gülşen Binali çifti, yıllar içinde hem ürettikleri ekşi, tatlı, alaca, siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil gibi çeşit çeşit üzümlerini bahçesinde satarak tarımsal üretimle geçimini sağlamaya başladı hem de köy halkıyla güçlü bir bağ kurdu.

75 yaşındaki Faik Binali, AA muhabirine, 25 yıl yaşadığı Ukrayna'dan ikinci baba yeri olarak gördüğü Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde geldiklerini söyledi. Erzincan'a gelerek 2017'de Üzümlü ilçesine yerleştiklerini dile getiren Binali, o zamandan bu yana da huzur içinde yaşadıklarını anlattı.