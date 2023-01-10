Yeni Citroen C4X ve e-C4X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Citroen'in ürün gamına Ocak 2023 itibarıyla C4 X ve elektrikli e-C4 X de katıldı. Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X, elektrikli e-C4 X versiyonuyla birlikte aynı anda Türkiye’de satışa çıktı.

Açıklamaya göre tamamen elektrikli e-C4 X, içten yanmalı versiyonlardan farklı olarak Citroen resmi web sitesi üzerinden online satışa sunulurken, otomobili satın alan müşteriler, Türkiye’de seçili 18 bayiden araçlarını teslim alabiliyorlar.

C4 X, 4,6 metre uzunluğunda ve 4 kapılı bir otomobilde 'Fastback Tasarım' sunuyor.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Lansmana özel olarak 722 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Citroen C4 X model ailesi, aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli seçenekleriyle pazardaki yerini alıyor. Citroen'in sitesinde 10 Ocak 2023 itibarıyla fiyatlar şöyle görünüyor:

Citroen C4X fiyat listesi

Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL) 1.2 PureTech

100 HP - 6 İleri Manuel Feel

2022

722.000 TL

1.2 PureTech

130 HP - EAT8 Feel Bold

Shine

Shine Bold

2022

2022

2022

828.000 TL

899.500 TL

934.500 TL

1.5 BlueHDi

130 HP - EAT8 Feel Bold

Shine

Shine Bold

2022

2022

2022

873.000 TL

944.500 TL

979.500 TL

Citroen e-C4X fiyat listesi

Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL) 100 KW

Shine Bold

2022

909.000 TL

Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X, bir fastback otomobilin siluetini, bir SUV’un duruşunu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştirmeyi vadediyor.

1 -'Otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz' Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, 'Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroen C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra yüzde 100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi ve özgün tasarımıyla da Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X, kompakt 4 kapılı otomobil ile kompakt SUV tasarım kodlarının birleştirerek, sınıflararası yepyeni bir tür olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

2 4 farklı donanım paketi Açıklamaya göre, Citroen C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli e-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor.

3 Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.

4 Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroen C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

5 Aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli Açıklamada verilen bilgilere göre, Citroen C4 X model ailesi, aynı anda elektrikli dahil olmak üzere 3 farklı güç ünitesiyle yollara çıkıyor.

6 Açıklamada şu bilgiler veriliyor: "Citroen C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip"

7 "Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile birleştiriyor"

8 "Citroen C4 X modellerinin ortalama yakıt tüketimleri 4,3 ile 4,9 lt/100 km ortalamada (WLTP) gerçekleşiyor. Citroen elektrikli e-C4 X ise 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika oluyor. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli e-C4 X’in menzili 360 km olarak açıklandı"