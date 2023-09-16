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Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı

Hyundai'nin Çekya'daki Nosovice fabrikasında üretilecek yeni Kona Elektrik, Türk tüketicisi ile yılın son çeyreğinde buluşacak

16 Eylül 2023 | 23:33
Son Güncellenme: 16 Eylül 2023 | 23:40
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Yeni Hyundai Kona Elektrik'in üretimi başladı

Hyundai, Çekya merkezli Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Nosovice fabrikasında yeni Kona Elektrik'in üretimine başladı.

Hyundai açıklamasına göre, HMMC, ilk yıl 21 bin adet Kona Elektrik üretmeyi planlıyor. Bu gelişmeyle birlikte Hyundai, 2035 yılına kadar Avrupa'da yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Hyundai, bu yeni model dışında 2030 yılına kadar 11 adet yeni Hyundai EV modelini de pazara sunacak.

Hyundai’nin Güney Kore'deki Ulsan tesisinde üretilen ilk nesil Kona Elektrik, yeni modelle beraber şimdi stratejik olarak Avrupa’daki bir fabrikaya alınmış oldu. Bu stratejik karar, Avrupa'daki müşteriler için teslimat sürelerini büyük ölçüde kısaltmış oluyor.

HMMC, Kona Elektrik modelini aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ihraç edecek. Tesisin toplam üretiminin yüzde 15'ini oluşturacak olan Kona Elektrik’in üretim adeti, yıllara göre artış gösterecek. Hyundai Kona Elektrik’in Türk tüketicisi ile buluşması ise yılın son çeyreğinde gerçekleşecek.

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