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Yeni Kuga tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Ford Kuga geçtiğimiz hafta tanıtıldı... İşte aracın özellikleri ve başlangıç fiyatı

17 Haziran 2024 | 00:23
Son Güncellenme: 17 Haziran 2024 | 00:25
Yeni Kuga tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Ford Kuga, Türkiye'deki SUV tutkunlarının beğenisine sunuldu. İşte paylaşılan detaylar:
 

1 YENİ FORD KUGA

YENİ FORD KUGA Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford'un en çok satan SUV'si olan Kuga'nın yeni versiyonu 1.5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla güç ve verimliliği hedefliyor.

2 SÜRÜŞ DESTEĞİ

SÜRÜŞ DESTEĞİ Modeldeki yeni nesil 'Adaptif Hız Kontrolü', yoğun trafik durumlarını algılayarak otomatik frenleme yapıyor ve güvenli bir sürüş hedefliyor. Geri fren desteği ise geri manevra yaparken görüş mesafesi sınırlı olduğunda devreye giriyor. Geri görüş kamerası park manevralarını kolaylaştırırken, şerit takip sistemi sürüşü izleyerek şerit değişiklikleri konusunda uyarıyor. Çarpışma önleme yardımcısı ise olası çarpışmaları algılayarak uyarıda bulunuyor ve gerekirse otomatik olarak müdahale ediyor.

3 KAMERA SİSTEMİ

KAMERA SİSTEMİ '360o Kamera Sistemi', ön, arka ve yan kameralar aracılığıyla çevreyi 360 derecelik bir perspektifte görüntüleyerek park etmeyi ve dar alanlarda yapılacak manevraları kolaylaştırmayı amaçlıyor.

4 DIŞ TASARIM

DIŞ TASARIM Yeni Ford Kuga yeni kaput, yüzde 100 LED teknolojili ön ve arka farlar, yeni sis lamba çerçeveleri, yenilenen ön ızgara ve tampon gibi detaylarla geliyor. Ayrıca, bagaj açma kolunun plakanın üstüne alındı.

5 İÇ TASARIM

İÇ TASARIM Açıklamaya göre ön ve orta konsol, daha az tuş takımıyla sadeleştirilerek yenilenirken, ön konsol ve iç kapı üzerindeki yeni dekoratif detaylarla yeni koltuk döşemeleri bulunuluyor. Açılabilir panoramik cam tavan ise kabindeki ferahlık hissini artırmayı hedefliyor. İç tasarımdaki 13.2 inç büyük orta konsol ekranı ve Ford'un en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, ihtiyaç duyulan özelliklere tek ekrandan erişim sunuyor. Açıklamaya göre Yeni Kuga, içerisinde yer alan bağlı modemle oluşabilecek arızalara karşılık anlık olarak merkezi takip ve destek imkanı sunuyor.

6 FORDPASS

FORDPASS FordPass uygulamasıyla, Ford Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma, uzaktan uyarı ışıklarını ve kornayı çalıştırma gibi özelliklerle geliyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

7 VERSİYONLAR

VERSİYONLAR Yeni Ford Kuga, Titanium, ST-Line ve ST-Line X seri stratejisiyle sunuluyor.

8 BAŞLANGIÇ FİYATI

BAŞLANGIÇ FİYATI Yeni Ford Kuga, 1 milyon 996 bin 900 lira tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
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SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
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