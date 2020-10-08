Opel, Yeni Opel Crossland modelini Avrupa’da 2021 yılı başlarında bayilere ulaştırmaya başlayacak.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Opel Crossland, çok kısa bir süre önce tanıtımı yapılan yeni Mokka’da kullanılan yeni Opel marka yüzü ile yollara çıkan ikinci model olurken, tıpkı yeni Mokka gibi yeni Crossland de daha önce kullanılan X isim eklentisini artık kullanmıyor.

Tasarıma ek olarak Yeni Crossland’in şasi ve direksiyon sistemi dahil teknik mimarisi, uyarlanabilir çekiş kontrol sistemi IntelliGrip ile yeni donanım paketi de yenilendi. Yeni donanımlarla ürün çeşitliliği ve ürün niteliği artırıldı.

Yeni Crossland’de ön ızgarayı ve farları organik olarak birbirine entegre eden yeni Opel Vizor mimarisi aracın ön bölümünü tamamen kaplayan bütünleşik tek bir yüz oluşturuyor. Bu tasarım yaklaşımı otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlarken aynı zamanda ön bölüm tek bir parçadan oluşuyor hissi veriyor.

YENİ OPEL VİZOR TASARIM

Opel Şimşek logosu ise ön ızgaranın ortasında sergileniyor. Yeni Opel Vizor tasarım yaklaşımı 2020 yılından başlayarak tüm yeni Opel modellerinin ayırt edici özelliği olarak kullanılacak.

Opel’e özgü tasarımını daha da geliştiren koyu renkli yeni arka stop lambaları ve yeni parlak siyah bagaj kapağı yeni Crossland’ın daha geniş ve daha güçlü görünmesini sağlıyor.

Geliştirilen şasi ve yürüyen aksam sayesinde yeni Crossland çok daha dinamik bir sürüş karakteri sergiliyor. Rüsselsheim’daki Opel mühendisleri, MacPherson tipi ön ve torsiyon kollu arka aks için yeni yaylar ve amortisörler geliştirdiler.

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA BAŞLAYACAK?

Opel, Avrupa’da, 2021 yılı başlarında bayilere ulaşacak olan yeni Crossland modeli için yakında sipariş almaya başlıyor. Yeni Crossland’in Türkiye satışının ise 2021’in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.