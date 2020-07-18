Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Böylece Avrupa’nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye’den yola çıkacak” dedi.
Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık.
Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/5kjin19NlX
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 18, 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları şöyle:
- Türkiye’nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi.
- Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı.
- Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı.
- Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.
- Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
- Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.
- Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum.
- Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir.
- “Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız.” diyen korku lobisi, Türkiye’yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir.
- Türkiye’nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle ‘Devrim’ arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.
400 bini aşkın kişi #YenilikteBenDeVarım dedi.
Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’#TOGG pic.twitter.com/hFQ6ZoKrPo
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2020
ANKETLERDE DESTEK YÜZDE 95
- Anketler, milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu tablo, hem bizim hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu daha da artırıyor. Salgın döneminde bir yandan fabrika inşaatına başlamak için tüm süreçleri tamamlarken, diğer yandan da 78’i Türkiye’de yerleşik firmalardan oluşan tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ünü tamamladık. Çin’de dış tasarım, Avrupa Birliği ülkelerinde ise iç ve dış tasarımımızın tescil işlemleri bitti. Rusya, Güney Kore, Japonya ve Amerika’daki tasarım tescil süreçleri devam ediyor. Kullanıcı araştırmaları ve mühendislik çalışmalarının tümü yine planlanan takvim çerçevesinde gerçekleşti. Bugün ise ‘Bismillah’ diyerek tesisimizin inşaatına inşallah birlikte başlıyoruz.
- Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka Türkiye’nin Otomobili olacak.
- Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik, 5 tane yiğit adam. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz.
- Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız.
AVRUPA’NIN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İL VE TEK SUV MODELİ
- Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. Böylece Avrupa’nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye’den yola çıkacak. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka, Türkiye’nin Otomobili olacaktır
- Yatırımı, üretimi, yenilikçiliği, girişimi ve istihdamı çok farklı teşvik mekanizmalarıyla destekliyoruz.
- Türkiye’nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var.
- Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına da lütfen kulak asmayın.
EKONOMİDEKİ CANLANMAYI TEYİT EDİYORUZ
- Sahadan aldığımız bilgilerle ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyoruz. İlk 6 ayda sanayi siciline 7 bin işletme kaydoldu.
- Siyaset kürsüsünü iftira kürsüsüne çevirenleri, bu ülkeye dair hiçbir hayali, hedefi olmayanları asla dikkate almayın.
2030 YILINA KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR
TOGG tesisi 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak. 18 ayda tamamlanması planlanan projede, 2021 yılı içinde hat montajlarına başlanması hedefleniyor.
Tesiste 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanırken, TOGG’un “Mobilite Ekosistemi” kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak. 2022 sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracı dünya otomotiv piyasayla buluşturulması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı sonunda ilk seri üretimin gerçekleştirileceğini, yılda 175 bin araç üretileceğini belirtti.
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