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Cari denge ekimde fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

11 Aralık 2023 | 10:19
Son Güncellenme: 11 Aralık 2023 | 10:22
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Cari denge ekimde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2023'te cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 287 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla, 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ekimde 247 milyon dolarlık net artış oldu.

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