“Ev dekorasyonu ve perakendede lider marka olacağız”

Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş; “Beş yılda Evidea’yı Türkiye’de ev dekorasyonu ve perakende alanında lider bir marka haline getirmeyi, global arenada da tanınan bir marka olma yolunda adımlar atmayı hedefliyoruz” diyor.

Ekonomist Dergisi/Yıldız Markalar ekinden - Ekim 2024

2008 yılında iki genç girişimci tarafından kurulan Evidea, 2019 yılında ortaklık yapısının değişmesiyle e-ticaret kimliğinin yanında müşterileriyle perakende mağaza zinciriyle de buluşma kararı aldı. Geldiği noktada hem e-ticaret platformu hem de geniş mağaza ağı sunan Evidea, ‘Burada her şey evim için’ sloganıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. E-ticarette inovatif çözümler ve dijitalleşme konularında da iyi bir noktada bulunan Evidea’nın ajandasında bu alanda önümüzdeki dönem için yeni yatırımlar yapmak da var.

Cumhuriyet’in getirdiği modernleşmenin girişimcilik ruhunun ve kadın istihdamını teşvik eden yapısının Evidea gibi markaların gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğuna dikkat çeken Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş; özellikle eğitimli iş gücüne erişim ve teknolojik dönüşüm için sağlanan desteklerin dijitalleşme ve inovasyon alanında yaptıkları yatırımların da önünü açtığını kaydediyor. 2024 yılı boyunca, yapay zekâ destekli CRM çözümleri, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ve mobil uygulama geliştirmeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mavuş; “Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın alışveriş alışkanlıklarına daha hızlı yanıt verebilen ve ürün önerilerini kişiselleştiren dijital altyapıları güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyor. Şirket, hızlı teslimat ve lojistik süreçlerini optimize eden teknolojik yatırımlar yapmayı da planlıyor.

Evidea için sürdürülebilirlik de en önemli konu başlıklarından biri. Ürün gamını da genişleterek ev dekorasyonu alanında daha fazla seçenek sunacaklarını aktaran Kazım Mavuş; buna ek olarak sürdürülebilir ürünlere daha fazla yer vermeyi planladıklarına da işaret ediyor. “Gelecek dönem planlarımız arasında; karbon ayak izimizi azaltmak, daha sürdürülebilir ürün seçenekleri sunmak ve yeşil enerji kullanımını artırmak yer alıyor” diyen Kazım Mavuş ile Evidea’nın faaliyetlerini, yeni dönem hedeflerini ve iş planlarını konuştuk.

Evidea’yı tanıyabilir miyiz? Evidea’nın kuruluştan bugüne yolculuğundan ve faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz?

Evidea, 2008 yılında iki genç girişimci tarafından kuruldu. 2019 yılında ise değişen yeni ortaklık yapısıyla güçlü e-ticaret kimliğine ek olarak perakende mağaza zinciriyle de müşterileriyle buluşma kararı aldı.

Evidea; evine değer katmak ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenler için kaliteli, trend ve kurulumu ustalık gerektirmeyen kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan, müşteri deneyimine önem veren, bulunduğu pazarı takip eden, yeni trendlere öncülük edip ilham veren bir mağazalar zinciri ve e-ticaret sitesi. Ferah mağazalarında ve evidea.com’da tüketicilere keyifli bir ev alışverişi deneyimi yaşatan Evidea’nın ürün yelpazesi, pazardaki trendlere ve müşterilerin alışveriş tercihlerine göre belirleniyor. Sloganı ‘Burada her şey evim için’ olan Evidea, farklı gelir seviyelerinden geniş bir müşteri grubuna hitap ediyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bıraktık. 100 yıllık tarihinde Cumhuriyet’in, şirket olarak size katkıları ve kazanımları neler oldu?

Cumhuriyet’in getirdiği modernleşme, girişimcilik ruhu ve kadın istihdamını teşvik eden yapısı, Evidea gibi markaların gelişimi için sağlam bir temel oluşturdu. Özellikle eğitimli iş gücüne erişim ve teknolojik dönüşümler için sağlanan destekler, dijitalleşme ve inovasyon alanında yaptığımız yatırımların önünü açtı. Cumhuriyet’in kurduğu ekonomik yapı sayesinde Evidea, Türkiye’de büyüyen perakende sektöründe kendine güçlü bir yer edindi. Bu ekonomik yapı, mağaza ağımızı genişletmemize ve yenilikçi çözümler geliştirmemize de olanak tanıdı. Bu istikrar ve fırsatlar, markamızın sürdürülebilir büyümesine büyük katkı sağladı.

Bir e-ticaret platformu ve mağazalar zinciri olarak sizi rakiplerinizden ayıran en güçlü yönleriniz ve müşterilerinize sağladığınız avantajlar neler? Alanınızda nasıl farklılaşıyorsunuz?

Evidea’yı rakiplerinden ayıran en güçlü yönlerimizden biri, çok yönlü satış kanallarımızın olması. Hem güçlü bir e-ticaret platformu hem de geniş bir mağaza ağı sunuyoruz. Müşterilerimize her iki kanalda da kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı önemsiyoruz. Tüketicilerin ev alışverişine dair pek çok ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılıyoruz. Bunun yanı sıra ferah mağazalarımız, geniş ürün çeşitliliğimiz ve modern yaşam alanlarına hitap eden seçimlerimiz, müşteri ihtiyaçlarına karşılık vermemizi sağlıyor. Ayrıca müşteri deneyimini destekleyen CRM altyapımız ve sürdürülebilirlik odağımız, bizi farklı kılan diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Evidea için 2024 yılı nasıl geçiyor? 2024’ün geride kalan bölümünü hem şirketiniz hem de sektörünüz açısından değerlendirebilir misiniz?

2024; Evidea için büyük büyüme ve yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Bu yılın dokuz ayında inovatif ve yeni dijital çözümler geliştirmeye devam ettik. Özellikle müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi projelere odaklandık ve online alışveriş kanalımızda önemli bir büyüme kaydettik. Sektör genelinde ise ev dekorasyonu ve perakende alanında yükselen beklentiler ve rekabet ile karşı karşıyayız. Ancak Evidea olarak esnek ve dinamik yapımız sayesinde bu rekabeti avantajımıza çevirmeyi önemsiyoruz.

2024 yıl sonu ve 2025 yılı için büyüme, yatırım, mağaza ağı gibi kalemlerde en önemli hedefleriniz neler? Yeni yatırım ve projeleriniz neler olacak? Ürün gamınızı genişletecek misiniz?

2024 yılının son çeyreği ve 2025 yılı için en önemli hedeflerimizden biri mağaza ağımızı genişletmeye devam etmek. Hedefimiz, yıl sonuna kadar beş yeni mağaza açmak ve 2025 yılında da bu sayıyı daha da artırmak. Ayrıca dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız da devam edecek. Bu kapsamda özellikle mobil uygulamamızı geliştirmeyi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Ürün gamımızı da genişleterek ev dekorasyonu alanında daha fazla seçenek sunacağız. Tüm bunlara ek olarak sürdürülebilir ürünlere daha fazla yer vermeyi de planlıyoruz.

Evidea’yı beş yıl sonra Türkiye’de ve dünyada nerede görmeyi hedefliyorsunuz? Bunun için nasıl bir yol haritanız bulunuyor?

Evidea olarak müşterilerimizin evlerini güzelleştirmelerine yardımcı olmak ve onlara en iyi deneyimi sunmak için müşteri odaklı çalışıyoruz. İnovatif çözümlerimiz ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla büyümeye devam edeceğiz. Beş yıl içinde Evidea’yı Türkiye’de ev dekorasyonu ve perakende alanında lider bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca global arenada da tanınan bir marka olma yolunda adımlar atmayı planlıyoruz.

“DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN SEÇENEKLERİ SUNACAĞIZ”

“Sürdürülebilirlik, Evidea’nın en önemli önceliklerinden biri konumunda bulunuyor. Mağazalarımızda ve e-ticaret platformumuzda enerji verimliliği projeleri yürütüyor ve ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerle üretilen ürünlere daha fazla yer veriyoruz. Mağazalarımızda yer alan sürdürülebilir yiyecek taşıma kabı bu projelerimizden biri. Gelecek dönem planlarımız arasında; karbon ayak izimizi azaltmak, daha sürdürülebilir ürün seçenekleri sunmak ve yeşil enerji kullanımını artırmak yer alıyor.”

“YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI YAPMAYI PLANLIYORUZ”

“Dijitalleşme ve e-ticarette inovatif çözümler konusunda oldukça ileri bir noktadayız. 2024 yılı boyunca, yapay zekâ destekli CRM çözümleri, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ve mobil uygulama geliştirmeleri üzerinde çalıştık. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın alışveriş alışkanlıklarına daha hızlı yanıt verebilen ve ürün önerilerini kişiselleştiren dijital altyapıları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda hızlı teslimat ve lojistik süreçlerini optimize eden teknolojik yatırımlar yapmayı da planlıyoruz.”