Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın CEO'su ödüllerini aldı

Her biri alanında fark yaratan 50 Güçlü Kadın CEO ödüllendirildi. Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nde, şirketlerinin 2021 cirolarına göre sıralanan Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Zirve bu yıl beşinci kez gerçekleştirilirken, bu yıl ‘50 Güçlü Kadın CEO’ listesi de onuncu kez açıklanmış oldu.

Ekonomist Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi, Alternatif Bank co-sponsorluğunda, Beymen, Bobbi Brown, Metro Türkiye, M Plus, TBWA Istanbul, Teleperformance Türkiye, Türk Tuborg ve Vakko destek sponsorluğunda yapıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ araştırmasını hazırlayan Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Geleceğin Şirketi İçin Dönüşüme Liderlik Etmek’ konulu panel gerçekleşti. Panelde konuşmacı olan Estee Lauder Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş, Metro Türkiye Genel Müdürü Sinem Türüng ve Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, liderlik yaklaşımlarını ve tavsiyelerini paylaştılar.

DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEK

Son iki yılda organizasyonu yenilediklerini söyleyen Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “1.5 yılda 25 global markaya Türkiye’den hizmet vermeye başladık, 12 farklı lisanda. Türk markalarının yurtdışına açılmasıyla onlara da hizmet vermeye başladık. Teknoloji firmalarının arasında en fazla ihracat yapan şirket olduk. Pandemide 2 bin kişiyi sorunsuz olarak eve taşıdık” dedi. 2022’de yüzde 93 büyümeyle en hızlı büyüyen şirket olduklarını söyleyen Doğrular sözlerine şu şekilde devam etti: “Üç yıl önce planladığımız yolda devam edeceğiz. Gücümüzü teknolojiden almaya devam edeceğiz. Odağımız insan olmaya devam edecek. Toplam müşteri deneyim yönetimini en iyi noktaya taşımaya devam edeceğiz.”

Sürdürülebilirliğin yanı sıra kapsayıcılığın da önemine dikkat çeken Metro Türkiye Genel Müdürü Sinem Türüng de, Metro grubun geniş ekosistemini kullanıp kadınların ekonomiye katkı sağlaması anlamında adımlar attıklarını belirtti. Yönetim kurulunun yüzde 60’ının kadın olduğuna dikkat çeken Türüng, “Kadın kooperatifleri hem yerel ürünler hem de kadınların ekonomiye katkısı için çok önemli. Diğer taraftan kadın şeflerimizin az olduğunu görüyoruz. Gasrometro’da Michelin yıldızlı şefleri ağırlayıp öğrencilerle bir araya getiriyoruz” dedi.

Müşteriyi odağa alan bir strateji izlediklerini söyleyen Estee Lauder Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş ise, “Müşterinin mağazaya gelip, servis aldığı bir model vardı. Bu sistem değişti. Pandemide mağazalar kapandı. Herkesin takım olarak çalıştığı yeni bir yapış şekline doğru geçiş yaptık. Pandeminin ardında dijital kalırken, fiziksel perakende muhteşem döndü. Fiziksel mağazacılıkta özlem de çok artmış. Mağazalara akım başladı ama akımın şekli değişti. Sektör çok hareketli. Çok kanallı yapıdan çok çok kanallı bir yapıya geçtik” diye konuştu.

ÜÇ BAŞLIK DEĞERLENDİRİLDİ

Zirvenin ‘İş Hayatında Kadın, Eşitlik ve Verimlilik’ konulu ikinci paneli ise Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelistler; M Plus Türkiye Genel Müdürü Banu Hızlı, TBWA/ Istanbul Group CEO’su Burcu Özdemir ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ bu üç başlık altında değerlendirmeler yaptılar.

M Plus Türkiye Genel Müdürü Banu Hızlı, pandemi döneminde sektördeki kadın çalışan oranının arttığını söyledi. Sektördeki kadın çalışan oranının yüzde 67’lere çıktığını belirten Hızlı, “9-10 puan gerideydik. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma kadınların bu sektöre girmesini sağladı. Evden çalışma sayesinde iş gücü tüm Anadolu’ya yayıldı. Dezavantajlı konulardan biri ise kadın çalışan oranının yönetici seviyelerde gittikçe azalması. Yöneticilerde yüzde 50’lere geriliyor” dedi.

TBWA’nın İspanya, Almanya ve İzlanda gibi ülkelerde kadın CEO’lar tarafından yönetildiğini belirten TBWA/ Istanbul Group CEO’su Burcu Özdemir, Asya’da da kadın CEO profilinde artış olduğunu belirtti. Kadınların detaycılıkları sayesinde bu sektörde başarılı olduğuna vurgu yapan Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti: “Zor durumda pratik çözümler bularak işi devam ettirmek, direkt söylemeden doğru ortamı yaratarak işi hayata geçirmek çok önemli beceriler. Kadınlar bu konuda çok başarılı.”

Sadece eğitim değil toplumun sağlıklı olarak var olmasının, kalkınmanın en temel noktalarından birinin kadınlar olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Türkiye’de kadınların eğitim alma konusundaki sorunlarına değindi. 14-25 yaş arasındaki kadınların 12 milyonunun ne iş ne de eğitim hayatında olmadığına dikkat çeken Sağ, “Ülkemizde ilk öğretim zorunu olmasına rağmen bu rakam ortaya çıkıyor. Çocuklarımız okula başlasa bile ayrılma oranı yüzde 38’i buluyor. İş hayatında olan kadınlar gelirin sadece yüzde 23’ünü alıyor. GSMH’da bu rakam yüzde 10’lara düşüyor” diye konuştu.

4 YILDIR ZİRVENİN DESTEKÇİSİ

Dört yıldır zirvenin destekçisi olan Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz, açılış konuşmasında zirveye verdikleri destekten çok mutlu olduklarını söyledi. Yangaz, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel değer olarak kabul eden bir kurumuz. Yüzde 50’nin üzerinde kadın çalışana sahibiz. Ayrıca icra kurulundaki sekiz üyeden dördünün de kadın olduğu gururla söylemek isteriz” dedi.

Zirve, şirketlerinin 2021 cirolarına göre sıralanan Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna verilen ödüllerle son buldu.