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  • İstanbullular dikkat! E-5'te trafik 12 gün boyunca belirli saatlerde yan yola aktarılacak

İstanbullular dikkat! E-5'te trafik 12 gün boyunca belirli saatlerde yan yola aktarılacak

İstanbul'da D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüleri ilgilendiren bir çalışma başlıyor. Küçükçekmece Viyadüğü'ndeki derz değişimi nedeniyle Edirne yönündeki trafik, 12 gün boyunca 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yola yönlendirilecek.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbullular dikkat! E-5'te trafik 12 gün boyunca belirli saatlerde yan yola aktarılacak

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde yapılacak derz değişimi nedeniyle trafik akışında geçici değişikliğe gidilecek.

Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne istikametinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, araçların geçişi belirli saatlerde yan yoldan sağlanacak.

Çalışmaların 12 gün içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, viyadükte yürütülecek çalışmaların 12 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bu süre boyunca D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında kuzey yan yola yönlendirilecek.

Belirtilen saatlerde bölgedeki ulaşım, kuzey yan yol üzerinden sürdürülecek.

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