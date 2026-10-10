ARA
DOLAR
49,14
0,03%
DOLAR
EURO
54,95
-0,18%
EURO
ALTIN
6585,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere kur ve gider kolaylığı: Düzenleme 1 yıl daha uzatıldı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere kur ve gider kolaylığı: Düzenleme 1 yıl daha uzatıldı

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin sağlanan kolaylığın süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere kur ve gider kolaylığı: Düzenleme 1 yıl daha uzatıldı

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının, 1 Ocak 2028'ye kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı. Söz konusu uygulama, daha önce 1 Ocak 2027'ye kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL