Gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren ilk Sürdürülebilirlik Performans Raporu’nu yayınlayan Mey Diageo; 2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdi.

Projeler; sorumlu tüketim ve üretim, insana yakışır ve ekonomik büyüme, sanayi inovasyon ve altyapı, iklim eylemi ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Diageo’nun uyguladığı finansal takvimle paralellik gösteren raporda, 1 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki Türkiye operasyonlarına yer verildi. Raporda sürdürülebilirlikle ilgili dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

2007 yılına göre toplam karbon emisyonu yüzde 74, bir litre ürün üretebilmek için kullanılan su miktarı yüzde 45, toprağa giden atık miktarı ise yüzde 99,9 azaltıldı. Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi miktarı yüzde 25,9 artırıldı.

2009 yılına göre ürünlerde kullanılan ambalaj ağırlığı yüzde 5,47 azaltıldı. Bugün gelinen noktada geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanım oranı yüzde 99,9’a çıkarıldı. Kullanılan kâğıt ve kartonun yüzde 100’ü endüstriyel ağaçlardan sağlandı. Merkez ofis dahil olmak üzere sekiz ana lokasyon ‘Toprağa Sıfır Atık’ derecesine ulaştı.

“İLERİ SAFHAYA TAŞIYACAĞIZ”

Hem çiftçi hem de sanayici olan bir şirket olarak sürdürülebilir ekonomiye inandıklarını dile getiren Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “Bunun tarım, ticaret, istihdam ve kültür alanlarında daha ileri safhalara taşınması için projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

2017 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyoruz” diyor.

Mey Diageo çalışmalarını; operasyonlarını karbonsuzlaştırmak, 2030’a kadar üretim prosesinde kullandığı suyu yüzde 30 azaltmak, 2026’ya kadar su kıtlığı olan bölgelerde kullandığından daha fazlasını yerine koymak, değer zincirinde atığı ortadan kaldırmak doğrultusunda sürdürüyor.