Koronavirüs salgınıyla birlikte soluduğumuz havanın kıymetini anladık. Maske altından nefes alırken, temiz havayı özgürce içimize çekebildiğimiz günlerin özlemini çektik, çekmeye de devam ediyoruz.

Bu süreçte doğaya ve çevreye olan duyarlılığımız da arttı. Bizler kadar kurumsal şirketlerin de bu konulardaki hassasiyeti artmış durumda. İklimlendirme sektörünün oyuncularından Daikin de bu bilince sahip olan şirketlerden.

Uzun zamandır çevreci yönünü gösteren kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürüten Daikin Türkiye, pandemi döneminde de çalışmalarına ara vermedi.

Şirket, 2017 yılında başlattığı ‘Temiz Hava Elçileri’ projesi ile geleceğin büyükleri çocuklar ile birlikte temiz hava ve temiz çevre konusuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar birçok okulda etkinlikler düzenleyen Daikin Türkiye, belirlenen okullarda ‘temiz hava’ sınıfları açarak çocukları, temiz hava konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra Temiz Hava Elçileri ailesinin bir üyesi olarak görevlendiriyor.

“TEMİZ HAVA” SINIFI

Proje, Türkiye genelinde 5 ila 12 yaş aralığındaki anaokulu ve ilköğretim öğrencilerinin temiz hava, iç ortam hava kalitesi ve iklim değişikliği konularında farkındalığının geliştirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

Özel olarak tasarlanan ‘temiz hava’ sınıfı, Daikin markalı hava temizleme cihazının sağladığı temiz havanın dolaştığı, çocukların rahat edebileceği şekilde rahat puflarla donatılmış bir etkinlik odası olarak konumlanıyor.

Burada çocuklara temiz hava ve temiz çevrenin ne olduğu çeşitli uzmanlar tarafından eğlenceli biçimlerde anlatılarak bu konuda bir farkındalık oluşması amaçlanıyor.

Projenin geleceğe bir yatırım olduğunu söyleyen Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Felsefemiz, insana gösterilen değerin çevreden başlaması. Ürünlerimizi geliştirirken de çevrecilik ilkesini ön planda tutuyoruz” diyor.