Sosyal medya kuruluşlarıyla yaşanan kriz, reklamverenleri tedirgin ediyor. Uzun vadede reklam planlamalarını askıya alan markaları ise yeni çözümler üretme telaşı sardı.

Yeni sosyal medya düzenlemesi kapsamında olası reklam yasaklarının dijital reklamcılar tarafından en çok tartışılan konularından biri haline geldiğini söyleyen CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, olası yasakların başka formüller ve metodlar ortaya çıkaracağına dikkat çekiyor.

Becer, şöyle konuşuyor: “Markalar sosyal medya üzerinden istedikleri ülkelere, yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve demografik yapılarına dek hedefleme yaparak satış yapıyorlar.

Türkiye’den reklam verildiğinde vergi ödüyorlar. Yasak geldiğinde yurtdışındaki şirketler üzerinden reklamlarını verecekler. Bu sefer de devletin vergi geliri kesilecek.”