Erkekleri kadınlarla yakalıyor
Ramsey ve Kip olmak üzere iki erkek moda markasına sahip olan Gürmen Group’un bu markalarının yönetimi bir süredir ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden yönetim kurulu üyesi Zeynep Doğan’a emanet.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Grupta farklı görevleri üstlenen Zeynep Doğan’ın dışında yine aileden Yasemin Gür ve Kübra Doğan olmak üzere iki kadın yönetim kurulu üyesi daha var. Grubun kadın istihdamına bakıldığında ise toplam çalışan sayısının yüzde 52’si kadınlardan oluşuyor.
Erkek moda markalarının yönetiminde bu kadar kadın olmasından mıdır bilinmez, Ramsey, özellikle yılbaşı, sevgililer günü, babalar günü gibi hediye alışveriş motivasyonunun yüksek olduğu dönemlerde ‘Erkekler de Hediye İster’ konseptiyle kadınlara yönelik iletişim yapıyor.
Marka, en son 14 Şubat Sevgililer Günü için ‘ÜşüdüğünüzdeSevgilinizin Omuzunuza Atacağı Ceketi Siz Alın’ mesajıyla eğlenceli bir videoyla dijitalde yoğun bir iletişim yaptı.
Ramsey’in bu konudaki stratejisini, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan şöyle açıklıyor: “Kadın her dönem aslında erkeğin en iyi alışveriş arkadaşı. Araştırmalar gösterdi ki, kadının eşlik ettiği alışverişlerde estetik bakış açısı sayesinde kombinli servislerimiz ikiye hatta üçe katlanabiliyor.
Bu rakamları gördükten sonra özellikle hediye alışveriş motivasyonunun yüksek olduğu dönemlerde kadına yönelik iletişim ve pazarlama çalışmaları da yapmaya başladık.
Böylece kendimize yepyeni bir hedef kitle yaratmış olduk.” Zeynep Doğan, ajandalarında öncelikli olarak millennial (Y kuşağı) müşteri, dijitalleşme, omnichannel (çok kanallı), kişiselleştirme, ürün ve hizmette imovasyon gibi başlıkların bulunduğunu söylüyor.
Doğan, “Ancak ‘kadın’ faktörü bu başlıklar içinde kendine önemli bir yer açtı” diyor. Şirket bu yatırımın karşılığını da buldu. Ramsey ve Kip’te kadın müşterilerin payı yüzde 25’ler seviyesine geldi.
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