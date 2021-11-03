Geleceğe yön vermek isteyen şirketlerin pazarlama ajandalarının gündemine sektörel sosyal sorumluluk projeleri oturdu.

Kendi sektörünü büyütürken ilham olmak isteyen bu şirketler aynı zamanda geleceğini tasarlayacak insan gücünün yetişmesini amaçlıyor.

Mezun oldum, peki, şimdi ne yapacağım?” Ülkemizde milyonlarca gen cin ortak sorusu bu. Diğer taraftan şirketler, nitelikli ve inovatif çalışanların peşinde.

Orta noktada buluşamamalarının nedeni ise kendi sektörü için sosyal sorumluluk veya toplumsal proje hayata geçiren şirketlerin sayısının azlığı.

Kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde akıllara sürdürülebilirlik, kadın, çocuk, engelli vatandaşlar ve hayvan hakları geliyor.

Tüm bunların yanı sıra özel sektörün kendi geleceği için nitelikli, yaratıcı, inovatif ve o sektöre katma değer sağlayacak çalışanlara acilen fırsat sunması da şart.

3 BİN KADINI SEKTÖRE KAZANDIRDI

Bunu başarıyla gerçekleştirenler de yok değil. Turkcell örneğin, son beş yıldır sürdürdüğü “Geleceği Yazan Kadınlar” programıyla bugüne kadar 3 bin kadını bilişim sektörüne kazandırdı.

TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell iş birliğinde sürdürülen proje, kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmaklakalmıyor; kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini de artırmaya devam ediyor.

Hatta eğitim alan kadınlar arasında Turkcell’de son kullanıcı testlerini yapmak üzere test uzmanları olarak istihdam edilenler de var.

Kendi sektörüne değer katan bir diğer şirket ise Limak Holding. Limak Vakfı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklığında 2015 yılından bu yana devam eden “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesiyle Limak, kadınların mühendislik alanına katılımını artırırken, diğer taraftan sektöre nitelikli istihdam da yetiştiriyor.

GELECEĞİN MİMARLARI VE TASARIMCILARI

İşe ‘kapısının önü’nden başlayan şirketler listesine katılan en yeni isim ise San Deco oldu. Boya sanayinin global şirketlerinden ve Türkiye’nin ilk efekt boya üreticisi olan şirket, geleceğin mimarları ve tasarımcılarının da yetişmesinde rol alan ‘CO_DE: Color By Design’ projesine imza attı.

San Deco Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş ise “Tek bir odağımız var: İçinde bulunduğumuz sanayiyi büyütürken, geleceğin mimar ve tasarımcılarının yetişmesine de katkı sunmak ” diyor.